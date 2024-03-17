Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yılport Samsunspor Mersin Stadyumu'nda karşılaştı.
İlk yarı
3. dakikada Hatayspor öne geçti. Doğukan Sinik'in uzak mesafeden defansın arkasına ortaladığı topu kontrol eden Strandberg, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol, VAR incelemesi sonucu geçerli sayıldı: 1-0
10. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Samsunspor yarı sahasına gönderilen uzun topla buluşan Kerim Alıcı, rakibinden sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla sağdan dışarıya çıktı.
32. dakikada Hatayspor defansının uzaklaştırdığı meşin yuvarlağa Soner Gönül'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, top soldan auta gitti.
İlk 45 dakika Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
71. dakikada Hatayspor etkili geldi. Samsunspor defansının uzaklaştırdığı topu kontrol eden Görkem Sağlam, ceza sahası dışından şut çekti ancak meşin yuvarlak az farkla soldan auta çıktı.
89. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rivas'ın pasıyla soldan kale sahasına giren Dele-Bashiru, topu kaleci Okan Kocuk'un yanından filelere gönderdi: 2-0
90+2. dakikada rakip defansı eksik yakalayan Hatayspor'da Dele-Bashiru, meşin yuvarlağı müsait pozisyondaki Rivas'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0
Hatayspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.Kaynak: AA