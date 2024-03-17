Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşılaştı.

İlk yarı

5. dakikada Galatasaray etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kerem, müsait pozisyondaki Mertens'in önüne topu gönderdi. Mertens'in gelişine vuruşunda, kaleci Gianniotis ayaklarıyla golü önledi.

16. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan taç atışında topu kontrol eden Gökhan Gül, Galatasaray ceza sahasına girmeden sert vurdu, meşin yuvarlak yan direğe çarptı ve oyun alanına döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

26. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan Aytaç ile kullandığı kornerde, Galatasaray savunmasının ceza sahası dışına gönderdiği topa sol çaprazdan Yasin Özcan gelişine çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

27. dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın Kasımpaşa savunmasının arkasına gönderdiği uzun topa hareketlenen Barış Alper, geriden gelen Mertens'e pasını gönderdi. Kasımpaşa ceza sahası önünde topu kontrol eden Mertens'in şutunda, meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-1.

34. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Aytaç'ın sol kanattan kullandığı kornerde Porozo'nun kafa vurduğu top Icardi'ye çarpıp ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamladı.

İkinci yarı

48. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte altı pas önünde kafayı vuran Icardi, meşin yuvarlağı ters köşeden ağlara yolladı: 1-2.

50. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Galatasaray ceza sahasına giren Da Costa, Hajradinovic'e pasını verdi. Bu oyuncunun yerden şutunda Muslera sağına uzanıp topu kontrol etti.

57. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasıyla topla buluşan Aytaç Kara, Galatasaray kalesini cepheden gördüğü pozisyonda uzaktan yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

65. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın altı pas içine yaptığı ortayı kaleci Gianniotis ceza sahası dışına yumrukladı. Kerem Demirbay'ın topun gelişine sert şutunda kaleci Gianniotis yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

77. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ben Ounes'in altı pas önüne gönderdiği topu Da Costa ağlara yolladı: 3-2.

79. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun topla Kasımpaşa ceza sahasına giren Zaha, Winck ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararını verirken, Winck'e de kırmızı kartını gösterdi. 81. dakikada Galatasaray'da penaltıyı kullanmak için Icardi topun başına geçti. Icardi'nin kullandığı atışta sağına uzanan kaleci Gianniotis penaltıyı kurtardı.

83. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Ziyech'in sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Icardi kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-3.

90. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Köhn'ün yaptığı ortayı arka direkte Vinicius kafa ile Icardi'ye indirdi. Icardi'nin dönerek şutunda top yan direkten döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Vinicius topu ağlara yolladı: 3-4.

Galatasaray karşılaşmayı 4-3 kazandı.

Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, liderliğini sürdürdü

Galatasaray, bu maçla birlikte ligde üst üste 11. galibiyetini elde etti. Toplamda 26 galibiyete ulaşan sarı-kırmızılılar, puanını 81'e çıkardı.

Bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.

Icardi, gol sayısını 23'e çıkardı

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezonki gol sayısını 23'e çıkardı.

Icardi, Kasımpaşa karşılaşmasına kadar Süper Lig'deki 25 maçta 15, Avrupa kupalarındaki 12 müsabakada 6 gol attı.

Ligdeki 26. maçına Kasımpaşa karşısında çıkan 31 yaşındaki santrfor, takımının 2 ve 3. golünü kaydetti. Icardi, böylelikle ligde 17 toplamda 23 gole ulaştı.

Mauro Icardi, ikinci sezonunu geçirdiği Galatasaray'da 64 resmi müsabakada 46 kez fileleri havalandırdı.

Ligde 18 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

Son 11 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

Icardi penaltıdan yararlanamadı

Mauro Icardi'nin 81. dakikada kullandığı penaltıyı kaleci Gianniotis kurtardı.

79. dakika Winck'in Zaha'yı ceza sahasında yere düşürmesinden sonra hakem, kırmızı kartla beraber penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Icardi'nin vuruşunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Carlos Vinicius, ligdeki ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, Süper Lig'de ilk kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızlıların ara transfer döneminde İngiltere ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carlos Vinicius, bu maça kadar Süper Lig'de 5, Avrupa'da ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmalarda sadece kupada Teksüt Bandırmaspor'a karşı gol attı.