HATAY AA- Sabahın ilk ışıklarıyla Defne ilçesinde bulunan ve depremlerde hasar almayan Şeyh Yusuf El Hekim Türbesi'ne gelen vatandaşlar, dua edip buhur yaktı.

Evlerde ve türbelerde, akşamdan kesilen kurban etlerinin buğdayla karıştırılması ve büyük kazanlarda pişirilmesiyle yapılan bayramın özel yemeği "hirisi", başta depremzedeler olmak üzere vatandaşlara dağıtıldı.

Gadiri Hum Bayramı dolayısıyla kentte tarihi Uzun Çarşı'da ve prefabrik iş yerinde hizmet veren çok sayıda esnaf, dükkanlarını açmayarak kutlamalara katıldı.