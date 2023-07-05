Rami Kütüphanesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. sponsorluğunda hayata geçirilen projenin tanıtımı yapıldı.

Yazar ve şair Ahmet Kot, konuşması öncesinde yaptığı açıklamada, kağıt konusuna kitaplar dolayısıyla ilgi duyduğunu söyledi.

Kağıt konusunun uzun yıllardır ilgilendiği bir alan olduğunu belirten Kot, Balıkesir Millet Kütüphanesinde uzun yıllardır biriktirdiği "kitap kültürü kitapları koleksiyonu"nun da olduğu bir kitaplık bulunduğu bilgisini verdi.

"Kağıt, kitap kültürünün önemli bir parçası"

Kot, projenin önemine dikkati çekerek "Kağıt, kitap kültürünün önemli bir parçasıdır. Kağıt olmadan kitap olmaz." dedi.

Eserin hazırlanma sürecini en başından bugüne kadar takip ettiğini anlatan Kot, şunları kaydetti:

"Türkiye'de kağıt ve kağıdın önemiyle ilgili kitap ve yayın maalesef yok denilecek kadar az. Teknik kitaplar var ama kağıdın hem sosyal hem de kültürel yönü ve tarihiyle anlatıldığı eserlere büyük ihtiyaç var. Bu kitabı da ben böyle kitapların habercisi olarak görüyorum."

Kitapta kağıdın önemi ve tarihi konusunda genel bilgilendirmeye yer verildiğini ifade eden Kot, "Çok daha önemli tarafı, metin ve bilgi olarak verdiklerinden çok, görsel olarak kağıt örneklerinin dokunduğunuzda hissedeceğiniz şekilde kitabın içerisinde yapıştırılarak verilmiş olması." diye konuştu.

Eseri bir ilk işaret fişeği olarak değerlendirdiğini aktaran Kot, "Araştırmacıların bundan sonra bunun devamı olarak kağıt tarihi, kağıdın kültürü konusunda çalışmaları lazım, asıl onları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Farklı ülkelerden el yapımı kağıtlar koyduk"

Simurg Studio yöneticisi Mustafa Yaman ise farklı alanlarda hayata geçirdikleri projelere değinerek, eserin talep üzerine ürettikleri özel prodüksiyon kitaplar arasında yer aldığını söyledi.

Kuruluşundan bugüne Ketebe Yayınları ile yol arkadaşlığı yaptıklarını dile getiren Yaman, "Varaka Kâğıt, bu kitap için yayınevine özel bir talepte bulundu. Proje bize geldiğinde metni, içeriği aldık ve bu bize bir izlek oluşturdu. Sonrasında nelerle destekleyebiliriz diye konuştuk." dedi.

Tipografi, kağıt, içerik ve kutu gibi pek çok unsurun üzerinde özenle çalıştıklarına işaret eden Yaman, "Biz kitabı biraz daha sergi kitap gibi konumlandırıyoruz. Okuyucuyu şaşırtmak için özel olarak farklı ülkelerden el yapımı kağıtlar koyduk. Bu kağıtların biri Türkiye'de bir atölyede el yapımı olarak üretilmiş. Ayrıca Nepal, Japonya, Mısır, Güney Kore'de üretilmiş farklı kağıtlar da var kitabın içerisinde." değerlendirmesinde bulundu.

Kitabın hazırlanma sürecinin yaklaşık 8 ay sürdüğünü belirten Yaman, "Eser okuyucuya güzel bir deneyim ve kağıtla ilgili bir farkındalık sunuyor." şeklinde konuştu.

Yaman, günlük hayatta farklı bir algılanışı olsa da aslında kağıdın bundan çok daha fazlası olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kağıt, aslında bir iletişim mecrası çünkü birtakım işaretler üzerinde tezahür ediyor ve bu bilgiyi oluşturuyor, bilgi de kağıt vasıtasıyla yayılıyor. Tarihi sürece rağmen kağıt hala aynı işleve haiz fakat bu süreçler çok fazla standardizasyondan geçtiği için kağıdın ne olduğuyla alakalı çok fazla bir bilincimiz yok. Umuyoruz ki, bu proje bizim jenerasyonumuzdan sonraki nesillere ilham olur ve bizim de dünyayla rekabet eden kağıt markalarımız oluşur."

"Kâğıt Kitabı" hakkında

Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç dilde yayımlanan ve özel kutusunda sunulan Kâğıt Kitabı, kağıdın bulunmasından bugüne kadar uzanan binlerce yıllık serüvene ışık tutuyor.

Kağıdın "insanlık serüveninin taşıyıcısı" olarak değerlendirildiği eserde, Nil kıyılarından Japon adalarına, seyyahların serüvenlerinden kütüphanelerin bilgeliğine, el hünerinden endüstriyel üretime, gelenekten geleceğe hikayesi okuyucunun beğenisine sunuluyor.

Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. sponsorluğunda yayıma hazırlanan ve Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitap, okuru insanlık tarihine "kağıt" odağında bakmaya davet ediyor.

Kağıdın dijitalleşen dünyada da halen önemini koruduğuna dikkatin çekildiği eserde, endüstriyel kağıt üretiminin binlerce yıllık serüveni, matbaa ve basım teknolojilerindeki baş döndürücü değişim ve kağıdın kullanım alanlarındaki artış gibi konular işleniyor.

Okura dünyadan el yapımı kağıt örneklerini deneyimleme imkanı da sunulan kitapta, "Kağıdın Bulunuşu ve Asya'da Yayılışı", "Avrupa'da Kağıt Üretiminin Gelişimi", "Matbaanın Bulunuşu ve Yayılışı", "Kağıt Üretiminin Makineleşmesi", "Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kağıt Üretimi", "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Kağıt Üretimi" başlıklı bölümler yer alıyor.