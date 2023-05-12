Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, depremin ilk anından itibaren afetzede hastaların yaralarını sarmak için yoğun mesai harcıyor.

Yanlarında getirdikleri çocuklarını da Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde oluşturulan kreşe bırakan çalışanlar, görev alanlarına geçerek depremzede hastaların iyileşmesine katkı sunuyor.

Uzman pedagog ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden görevli öğretmenler eşliğinde deprem psikolojisinden uzaklaştırılmaya çalışılan çocuklar kreşte oyun oynuyor, resim çiziyor, çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor.

"Çocuklardan depremin adını dahi duymuyoruz"

Hastanenin Psikiyatri Kliniği Sanat Terapisti Seher Koç, depremzede çocukların etkinliklerle sosyalleşip hayata tutunduğunu söyledi.

Kurdukları kreşte çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Koç, şunları kaydetti:

"Kreşimiz 75 çocuk kapasiteli. Sağlık çalışanlarımız çocuklarını buraya gönül rahatlığıyla bırakıp görevlerinin başına geçiyor. Gözleri arkada kalmıyor. Çocuklar da kreşte kendilerini güvende hissediyor. Çocuklardan depremin adını dahi duymuyoruz. Öğretmenlerimizin çeşitli etkinliklerle çocukların daha güzel vakit geçirmelerini sağlıyor. Terapi gibi oluyor. Şu an sorsanız depremi hatırlamayacak çocuklar bile var."

"Kreşin gün boyu ve sürekli olmasını talep ediyoruz"

Üç çocuk annesi hemşire Elif Erdem de deprem nedeniyle ülke olarak büyük acı yaşadıklarını anlattı.

Erdem, ilk depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, "Çok kötü bir durumdu. Hemen göreve çağrıldık. Eşim ve çocuklarımı bırakıp saat 5 gibi hastaneye geldim. İkinci depreme hastanenin 6'ncı katında yakalandım. O an öleceğimizi düşündük. 'Çocuklarımızı bir daha görmek nasip olur inşallah' diye dua ettik. Allah bir daha yaşatmasın. Çok zor süreç yaşadık. Evimiz hasar aldı." diye konuştu.

Depremden çocukların da olumsuz etkilendiğini vurgulayan Erdem, şöyle konuştu:

"Önceden çocuklarımın bakıcısı vardı. Deprem nedeniyle il dışına çıkmak zorunda kaldı. İki çocuğum okula gidiyor. Küçüğü yanımda. Sabah hastaneye getirip kreşe bırakıyorum. İş çıkışında alıyorum. Kreşin açılması çok faydalı oldu. Çocuklarımızla aynı binadayız. Aklımız onlarda kalmıyor. En ufak bir sıkıntıda gelip bakabiliyoruz. Bu hizmetin verilmesini sağlayan idarecilerimize teşekkür ederim. Memnunuz. Kreşin gün boyu ve sürekli olmasını talep ediyoruz."

Anne babası enkaz altında kaldı

İkiz çocuk annesi hemşire Emine Cengiz de büyük bir afet yaşadıklarını dile getirdi.

Deprem anının çok korkutucu olduğunu aktaran Cengiz, "Depreme evde yakalandık. Evimiz hasar aldı. Annem ve babam enkaz altında kaldı. Sağ kurtarıldılar. Psikolojik olarak çok etkilendik. Çocuklarım 3 gün boyunca hiç konuşmadı, depresyona girdi. Kreş bize ilaç gibi geldi. Buraya gelmediklerinde çok üzülüyorlar. Bu süreçte çocuklarla hastaneye gidip gelmek zorunda kaldık. Emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

AA