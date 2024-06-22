Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, Uganda'daki Budongo Ormanı'nda yaşayan şempanzelerin ilginç bir tedavi yöntemi kullandığı ortaya çıktı. Araştırma, 8 ay boyunca iki şempanze grubunun davranışlarını ve tükettikleri bitkileri inceledi.

Hastalık belirtileri gösteren şempanzelerin, iyileşmek için şifalı bitkiler tükettikleri belirlendi. Bu bitkilerin, Neubrandenburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından incelendiğinde iltihap sökücü ve antibiyotik özelliklere sahip olduğu gözlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, şempanzelerin sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla yaprak yedikleri ve çalıların kabuklarını çiğnedikleri gözlendi. Özellikle çalıların kabuklarındaki yumuşak dokunun benzer rahatsızlıkları tedavi etmekte kullanıldığı tespit edildi.

Bu araştırma, şempanzelerin doğal ortamlarında kendiliğinden tedavi yöntemleri kullanma yeteneklerini ve doğadaki tıbbi bitkilerin önemini vurgulamaktadır. Araştırma bulguları, "Plos One" dergisinde yayımlanmıştır.