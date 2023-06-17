İSTANBUL- Ünlü komedyen tüm bu yardımların yanı sıra sezon boyunca devam eden Konuşanlar, programı ekibi ve izleyicileriyle birlikte de bölgeye yardımda bulundu. Programın bilet ve bağış gelirlerinin tamamını depremzedelere bağışlandı.

Bu yardımlar sayesinde de 1 milyon TL’yi aşkın destek ve burs yardımında bulunuldu. Hasan Can Kaya deprem zamanında tüm eğitim ve öğretimlerini karşılayacağını duyurduğu 11 öğrenciyle de iletişimde olarak destekte bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent, 11 ilimizde yıkıma yol açan depremden günler sonra afet bölgesindeki ihtiyaçlar için kullanılmak üzere Hasan Can Kaya tarafından 250 bin TL bağış yapıldığını açıklamıştı.

HABER: MERVE ELÇİ