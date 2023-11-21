Haber: Damla Oya Erman

Temmuz ayında, Harvard'ın bir bilim adamı olan Avi Loeb, Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan metal içerikli kürelerin, 2014 yılında Dünya'ya yakın bir meteor patlamasının ardında kaldığını iddia etmişti.

Ancak, bu garip kimyasal bileşime sahip kürelerin uzaylı teknolojisi olabileceği iddiası, bilimsel topluluğun bazı kesimleri tarafından cesur ve aceleci bulunmuştu.

Şimdi ise, yapılan analizler bu gizemli kürelerin daha basit bir açıklaması olabileceğini ortaya koyuyor: Bunlar sadece sanayi atıkları olabilir.

Sanayi atıkları olabilir mi?

Chicago Üniversitesi'nden araştırmacı Patricio Gallardo, kömürün enerji santrallerinde yakılmasından kaynaklanan atık ürün olan kömür küllerinin kimyasal bileşimini inceledi. Analizi sırasında, Loeb ve meslektaşlarının metal kürelerde raporladığı demir, nikel, berilyum, lantanum ve uranyum konsantrasyonlarının, "kömür kimyasal bileşim veritabanından beklenenlerle uyumluydu" dedi.

Gallardo'nun analizi, hakem incelemesine tabi tutulmamış bir dergide yayınlandı ve Loeb'un uzaylı teknolojisi teorisini sorgulamak için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Loeb'un savunması ve çelişkiler

Loeb, bu yeni teoriye karşı çıkarak, "Kömür külleri teorisi, yüzeysel bir inceleme ve birkaç elementin incelenmesine dayanıyor. Herhangi bir bilimsel iddia, ölçülen tüm elementlerin miktarlarını çoğaltmalı ve özellikle de bizim makalemizde türetilen uçucu elementlerin kaybını göstermelidir" dedi.

Ancak, Gallardo'nun analizine karşı çıkan Loeb, kendi ekibinin analizlerini ve özellikle demir, silikon ve alüminyum gibi birçok elementte kömür küllerinden tamamen farklı olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler, Loeb'un önceden Oumuamua isimli bir asteroidin uzaylı teknolojisi olabileceği iddiası gibi tartışmalı açıklamalarının ardından geldi. Tartışmalı profesör, 2014'te Dünya'ya yakın bir nesnenin patladığına dair belgelere dayanarak, uzaylı teknolojisi izlerini sürmek için büyük bir keşif seferi düzenlemişti.

Analizler devam ediyor ve kürelerin doğası hakkında tam bir bilimsel analiz, sonuçlandığında paylaşılacak. Bu gelişmeler, uzaylı teknolojisi iddialarını daha da karmaşık bir hale getiriyor.