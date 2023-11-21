Haber: Damla Oya Erman

Bu dava, antisemitik ve neo-Nazi içeriği vurgulayan bir analiz raporu nedeniyle ortaya çıkan geniş çaplı marka isyanının önemli bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

Pazartesi günü dosyalanan dava, Media Matters'ı X üzerinde aşırıcı içerik yanında reklamların görünme olasılığını çarpıtmakla suçluyor. Dava, grup tarafından kullanılan test metodolojisinin sitenin gerçek kullanıcı deneyimini temsil etmediği iddiasını içeriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Teksas Bölgesi Federal Mahkemesi'nde dosyaya konulan şikayette, "Media Matters, bilerek ve kötü niyetle, X Corp.'un sosyal medya platformundaki reklamverenlerin gönderilerini Neo-Nazi ve beyaz milliyetçi kenar içerik yanında gösteren yan yana görüntüleri üretti ve ardından bu üretilen görüntüleri, tipik X kullanıcılarının platformda yaşadığı gibi göstermiş gibi sundu," denildi.

Musk'ın şirketi, Media Matters ve Eric Hananoki, şirketin kıdemli araştırma muhabiri, aleyhine dava açtı. Dava ayrıca, Media Matters'ın analizini web sitesinden kaldırması için bir mahkeme kararı talep ediyor ve Media Matters'ı X'in reklamverenlerle olan sözleşmelerine müdahale etmekle, ekonomik ilişkilerini bozmakla ve X'e karşı hukuka aykırı şekilde karalama yapmakla suçluyor.

Media Matters Başkanı Angelo Carusone, Pazartesi akşamı yaptığı bir açıklamada, "Bu, X'in eleştirmenlerini susturmayı amaçlayan anlamsız bir davadır. Media Matters, raporlamasının arkasında duruyor ve mahkemede kazanmayı bekliyor," dedi.

Dava dosyalandıktan sonra Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Media Matters'ın X üzerindeki içerik üzerine yaptığı çalışmanın Teksas yasalarına göre "potansiyel sahtekarlık faaliyeti" olup olmadığını belirlemek üzere bir soruşturma başlatacağını açıkladı. Ayrıca, Paxton, Media Matters'ı "radikal sol örgütü" olarak nitelendirerek, "halk meydanındaki katılımı sınırlamaktan başka bir şey istemeyen" bir örgüt olarak tanımladı.

Musk, büyük markaların, Disney, Paramount ve CNN'in de aralarında bulunduğu birçok şirketin, "Yahudi topluluklarının 'Beyazlara karşı nefret' propagandasını desteklediği" antisemitik iddiasını desteklemesinin ardından, Media Matters'a karşı "termonükleer bir dava" tehdidi savurmuştu.

Dava öncesi Musk, Media Matters'ın analiz sonuçlarına itiraz etmemiş gibi görünüyor ve bunun yerine grup, X'in reklam sistemlerinin, aşırı içerik yanında büyük bir marka için reklam gösterene kadar bir test hesabı oluşturduğunu ve iddiaya göre bu hesabı sürekli yenileyerek oluşturduğu sonuçların gerçek dünyada neredeyse hiç yaşanmayacak bir durumu yansıttığını hedef alıyor.

Hukuk ve birinci değişiklik uzmanları, pazartesi günü X'in şikayetini zayıf ve fırsat

çı olarak nitelendirdi. Teksas'ın ultra muhafazakar Kuzey Bölgesi'nde dosyalandığı için Musk'ın muhtemelen kendi lehine bir mahkeme beklediğini belirttiler.

Steve Vladeck, Texas Üniversitesi'nde hukuk profesörü ve CNN hukuk analisti, "Bu, sembolizm için daha çok dosya olan o davalardan biridir - suçlamaların gerçekten ne kadar boş olduğunu yansıtan, ve çekişmenin herhangi bir mantıklı bağlantısının olmamasına rağmen, neden bu uyuşmazlığın ortasında bulunduğunu anlamak için aklınca hiçbir mantıksal bağlantı olmayan ultra muhafazakar Kuzey Teksas Bölgesini seçtiğini" dedi.

Boston Üniversitesi'nde gazetecilik ve yeni medya çalışmaları profesörü Joan Donovan, "Bu benim için bir basın açıklaması, bir mahkeme dosyası değil," dedi. "X, reklamların nefret dolu içerik yanında gösterildiğini kabul ediyor, ancak bunun 'seyrek' olduğunu iddia ediyor. Bu, YouTube'u 2017'de politik içeriği para kazanmaktan men etmeye yönlendiren reklamverenlerin kullandığı strateji ile aynı."

Birinci Değişiklik avukatı ve Los Angeles merkezli ceza avukatı Ken White, dosyanın Teksas'ta açılmasının, California, Columbia Bölgesi ve düzinelerce eyalet tarafından yapılan anlamsız davalara karşı getirilen yasaları atlamak amacı taşıdığını belirtti.

"X, bunu California'daki bir anti-SLAPP yasasının uygulanmasını önlemek için federal mahkemede Teksas'a dosyaladı," dedi White, X'in alternatifi BlueSky'da yazarak, bu akronim, "kamu katılımına karşı stratejik dava" olarak bilinenler için kullanılır.

Teksas'ı denetleyen federal temyiz mahkemesinde, anti-SLAPP yasalarının geçerli olmadığını ekledi White.

"X'in amacı, taciz etmek ve kötüye kullanmak, yasal mücadelenin maliyetini maksimuma çıkarmak ve anti-SLAPP yasaları, bu amaçla müdahale etmektedir," diye yazdı.