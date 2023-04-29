İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ordu Genel Komutanlığı gibi kritik yerlerde yoğunlaşan çatışmaların sahadaki gerçek durumu, iki taraftan gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle net anlaşılamıyor.

Hartum, Bahri ve Umdurman olmak üzere 3 ana bölgeden oluşan başkentte, en büyük uluslararası sivil ve askeri havaalanları, silahlı kuvvetler komutanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve bakanlıklar gibi stratejik merkezler yer alıyor.

İki taraf arasında 3. haftasına giren çatışmalar, 5'inci ateşkese rağmen devam ediyor.

HDK, başkent Hartum'un yüzde 90'ını kontrol altına aldığını vurgularken ordu, Batı Darfur eyaleti dışında ülkenin 18 eyaletinin tamamının istikrarlı olduğunu ancak başkent Hartum'da, HDK'nin sivillerin yaşadığı bölgelerde bulunduğu ve onları canlı kalkan olarak kullandığı için durumun kritik olduğunu belirtti.

AA muhabiri, HDK'nin başkent Hartum'da konuşlandırıldığı ve çatışmaların yoğun olduğu noktaları derledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı

Hartum'un merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde ordu ile HDK arasında art arda 14 gündür aralıklı devam eden çatışmalara tanık olunuyor.

HDK, birkaç yıl önce Sudan ordusuyla sarayı ortaklaşa korumakla görevlendirilen kuvvetler aracılığıyla hala Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve çevresini kontrol ettiğini belirtiyor.

Uluslararası Hartum Havalimanı

Uluslararası Hartum Havalimanı, Sudan'da çatışan taraflardan birinin tam kontrol edemediği stratejik konumlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sudan ordusu, 26 Nisan'da yaptığı açıklamalarda, HDK'nin "keskin nişancı ekiplerinin" Hartum Havalimanı ve yakınındaki "Havalimanı mahallesi" adıyla bilinen yerleşim yerinde ateş etmeye devam ettiği haberini doğruladı.

Çatışmanın başlamasından bu yana aralıklarla düzenlenen çatışmalar durmuyor ve yükselen dumanlar, Hartum Uluslararası Havalimanı'nın semalarını terk etmiyor.

Ordu Genel Komutanlığı çevresi

Sudan Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı alanı, ordu ile HDK arasındaki çatışmaların ilk başladığı noktalardan biri.

Komutanlık içindeki Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın ikametgahı, 15 Nisan sabahı HDK tarafından basıldı.

Sudan ordusundan 26 Nisan'da yapılan açıklamada, Genel Komutanlık çevresi ile bölgedeki "Stratejik Tesisler Yönetimi" sahasının, çevredeki HDK güçlerince "ayrım gözetmeyen top atışlarına" maruz kaldığı belirtildi.

Hartum'daki Merkez Laboratuvarı

Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarının bulunduğu bölge, hala HDK'nin kontrolü altında.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 25 Nisan'da "HDK savaşçılarının" laboratuvarı kontrolü ele geçirmesinin ardından bunun "büyük bir biyolojik tehlikeye" dönüşmesi konusunda uyarıda bulundu.

DSÖ Sudan Temsilcisi Nima Said Abid, "savaşçıların" kızamık ve çocuk felci de dahil olmak üzere hastalık numunelerinin tutulduğu laboratuvarı kontrol etmesinin "çok tehlikeli" bir duruma neden olabileceğini söyledi.

Abid, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle teknik uzmanların malzemeleri korumak için Ulusal Halk Sağlığı Laboratuvarı'na ulaşamadıklarını aktardı.

Gerri ve petrol rafinerisi çevresi

HDK, Başkent Hartum'un kuzeydoğusundaki Bahri bölgesinde, EL-Ceyli petrol rafinerisinin çevresindeki dağınık alanlara konuşlandı ve bu güçler, 25 Nisan'da oraya girmeye çalıştı ancak Sudan ordusu girmelerini engelledi.

Ordu, 26 Nisan'da yaptığı açıklamada, HDK'nin gıda şirketlerine ve tahıl değirmenlerine ait çok sayıda dağıtım aracı ve kamyonları ele geçirdiklerini ve onları Gerri'deki depolarından cephane taşımak için kullanacaklarını, bu yüzden da bu kamyonların askeri hedef olarak algılanacağını ifade etti.

Bahri Su İstasyonu

HDK, başkentin kuzeydoğusundaki Bahri'de, iki taraf arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana kentin ana su istasyonunu kontrol ediyor.

Bu da Bahri'nin iki haftadır su sıkıntısı çekmesine yol açtı. Mühendisler de tamir etmek için istasyona giremiyor.

Umdurman'daki farklı noktalar

Görgü tanıklarına göre, başkentin kuzeybatısındaki Umdurman'da, Ulusal Radyo ve Televizyon Kurumu çevresi, çatışan taraflardan birinin üzerindeki kontrolü konusundaki belirsizlik nedeniyle zaman zaman çatışmalara sahne oluyor.

Cebel Evliya (Evliya Dağı)

Hartum'un güneyinde yer alan Cebel Evliya'da (Evliya Dağı) askeri hava üssü bulunuyor. İki taraf, bölgenin kontrolünü elinde tuttuğunu iddia ediyor.

AA