Adana Demirspor'un kaliteli bir kadrosunun olduğunu ifade eden Vukas, "Bugünkü maçta sahada ruhumuzu, mücadele gücümüzü göstermemiz gerekiyordu. Bunu ilk yarı özelinde yaptığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Pozisyonlar da ürettik ama ne yazık ki başarılı olamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Vukas, ikinci yarıda rakibin üzerlerine daha fazla geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pozisyonlar ürettiler. Son 15-20 dakika epey bir zorlandık, acı çektik ama aynı zamanda kalemizi de savunmayı bildik. Bence bugünkü maçın skoru adildi çünkü iki takımın da yarattığı pozisyonlar vardı. Bu ligde kazanılan her puanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 0-0 aldığımız puan bizi tatmin etti bir şekilde ama sadece bu beraberlikten dolayı değil, bunu özellikle ilk yarıdaki oyun şeklimizden dolayı söylüyorum. Hakikaten istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu şekilde pozitif kalmaya devam etmemiz gerekiyor."