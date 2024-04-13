Karaman, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başlayamadıklarını söyledi.

Kayserispor'un dirençli şekilde oyuna başladığını belirten Karaman, "Daha sonra oyunu kontrol ettik. 43. dakikada Emre Akbaba'nın net bir pozisyonu var. Atabilsek, içeri 1-0 girebildik." dedi.

Karaman, ikinci yarıya daha iyi giriş yaptıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz özellikle kendi alanında, takım halinde, takım savunmasını iyi bir şekilde yapmayı başardı. 2-3 tane de orada pozisyonlar. Kaleci Bilal bunları çok iyi çıkardı. Tebrik ediyorum onu da. Bence iyi bir maç oldu. İkinci yarı bizim üstünlüğümüzde olan, pozisyonlarımızın olduğu bir maç oldu. Aynı zamanda bu maçı yöneten hakemler, genç hakemler. Süper Lig maçı az olan hakem arkadaşlar. Onları da kutlamak lazım çünkü zor bir maçtı. Biz yukarıları yakalamayı düşünüyoruz. Kayserispor bizi yakalamayı düşünüyor. Bizim lehimize, aleyhimize, Kayseri'nin lehine yapılacak yanlış, hata iki takımı da zor durumda bırakabilirdi. Buna rağmen hakemler bence çok iyi maç yönetti. Onları da tebrik ediyorum. Burak Hoca'yı da tebrik ediyorum; antrenörlüğünü ilk yıllarında takıma katkısından dolayı. Kayserispor'a başarılar diliyorum. Önümüzdeki hafta oynayacağımız deplasmandaki Samsun maçına odaklanıyoruz."