İSTANBUL- DKTT, son çıkardığı “Ölüm Dansı” albümünün 1. kısım lansman konserini ilk kez Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluşturarak, dinleyicisine sürpriz yaptı.

'Ölüm Dansı' Albümünün Tüm Şarkıları 4 Ağustos'ta Yayınlanacak

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen grup, bu akşam son albümlerinin lansmanını ilk kez Harbiye'de yapacaklarını söyledi. DKTT, 4 Ağustos'ta toplam 13 şarkıdan oluşan 'Ölüm Dansı' albümünün tüm şarkılarını yayınlayacaklarının müjdesini sevenlerine verdi.

3. Kez Harbiye'de konser veren grup duygularını: "Harbiye bizim için bambaşka bir yerde. Baştan sona bu konserimiz için çok hazırlandık. Burada olduğumuz için çok özel ve şanslı hissediyoruz." sözleriyle dile getirdi.

Grup, çıktığı günden bu yana müzikseverler tarafından oldukça beğenilen albümün sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. 4 Ağustos'ta çıkacak olan albümün ikinci kısmından 'Aynen' şarkısını söyleyen DKTT, alkış yağmuruna tutuldu.

Finalde Selin Geçit'i sahneye davet eden grup 'Olabilirdik' şarkısını hep beraber söyledi. Bu yaz ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz'de açık havada konser verecek olan DKTT, Türkiye'nin birçok ilinde sevenleriyle buluşacak.

HABER: MERVE ELÇİ