Haber: Mert Osman Erman

Hemen arkasında, asker yüklü daha büyük bir koyu yeşil saldırı helikopteri grubu.

Ardından, alçak kum tepelerinin arkasından, iki düzine amfibi saldırı aracı geniş kumsal boyunca şaşırtıcı bir hızla hareket ediyor, izleri kumu karıştırıyor. Kısa süre sonra çok sayıda askeri bırakıyorlar.

Birkaç dakika boyunca, Tayvan'ın savunucularının hazırlıksız yakalandığı görünüyor.

Ancak sonra bir siren çalıyor, ağır silahlı askerler hendekler boyunca koşuyor, ağır makineli tüfek ateş sesleri geliyor. Yakınlardaki ormandan savaş tankları ve zırhlı araçlar geliyor, silahları patlatıyor.

Apache saldırı helikopterleri tepelerin üzerinden uğulduyor, işgalci askerleri yoğun bir şekilde ateşe tutuyor. Plaj büyük patlamalarla sarsılıyor. İşgalciler etkisiz hale getiriliyor, ardından geri püskürtülüyor. İşgal yenilgiye uğratıldı. Tayvan güvende.

Her şey yaklaşık 20 dakika sürdü.

"Bugün ülkemizi savunmak ve korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı gösterdik" diyen komutan gazetecilere şunları söylüyor: "Bu egzersizler aracılığıyla herhangi bir duruma hazır olacağımıza inanıyoruz."

Gerçekten mi?

Bugün izleyen bir sinsi, savaşın çok da gerçekçi olmadığını söyleyebilir. İşgalci güçler çok küçüktü. Savunucular hepsi onları bekliyordu. Her şey tamamen senaryolaştırıldı ve zafer biraz fazla hızlı ve kolay geldi.

Ancak o sinsi biraz haksız olur.

25 yıl önce genç bir muhabir olarak Tayvan'ın yıllık Han Kuang askeri tatbikatlarına katılmıştım. O zaman gerçekten kameralar için bir gösteriydi.

King College'de savaş çalışmaları profesörü Alessio Palatano, "Bu bir dönüm noktasıdır" diyor. "Uluslararası alanda Tayvan'ın askeri konusunda rahat olduğu algısı vardı. Bu hafta gerçekten ciddi değişikliklerle başa çıktıklarını hissediyorsunuz."

Tayvan'ın Ukrayna'da yaşananlardan ders çıkardığı açık.

Oradaki savaşın ilk gününde, Rus birlikleri Kiev'in kenarındaki bir havalimanını ele geçirdi ve Ukrayna başkentine saldırmak için kullanıldı. Başarısız oldu.

Bu yüzden şimdi Tayvan en savunmasız noktalarına odaklanıyor - başarıyla adayı işgal ederse Çin'in kontrolünü ele geçireceği yerler.

Bunlar kuzey Tayvan'ın plajlarından, aynı zamanda ana uluslararası havalimanı ve ana limanlarından geçer. Ancak Profesör Palatano, Ukrayna'nın başka bir şekilde de önemli olduğunu söylüyor. Çin'in adayı asla saldırmayacağına dair rahatlatıcı inancını kırdı.

"Ukrayna'daki savaş, savaşın geçmişte kalan bir şey olduğu inancını paramparça etti. Artık asla olmayacak. Ve bu tür mitin kırıldığı zaman, her şey yeniden değerlendirilmeye başlar."

Dinleyenler için Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayvan'a saldırmak konusunda birkaç yıldır açık bir şekilde seçeneğe dikkat çekiyor.

Ve Çin, bunu mümkün kılmak için hava ve deniz kuvvetlerini inşa ediyor.

Başkan Xi'nin net bir zaman çizelgesi var. 2027'ye kadar Çin, bölgesel bir çatışmayı savaşabilecek kapasiteye sahip olmalı. 2035'e kadar dünya çapında bir askeri güç olmalı. 2049'a kadar ana vatanın gençleşmesi tamamlanmalıdır.

Tayvan için saat işliyor. "Bu sürenin farkındayız" diyor Prof. Palatano. "Ancak güç kullanımı ilk seçenek değil. Tek seçenek, her şeyin başarısız olduğu durumda. Hedef güç kullanımı değil, Tayvan'ın boyun eğmesi, eve dönmenin kaçınılmaz olduğunu anlamasıdır."

Buna zorlayıcı diplomasi deniyor ve amacı Tayvan halkını ve hükümetini direncin boşuna olduğuna ikna etmektir.

Sıkışma zaten başladı. Bu yılın ilk altı ayında, Çin askeri uçaklarının Tayvan hava sahasına giriş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %60'tan fazla arttı. Pekin şimdi sürekli olarak sınırları zorluyor ve bir "yeni normal" yaratıyor.

Tayvan'ın yapması gereken çok şey var. Askerlik hizmetini mevcut dört aydan bir yıla çıkarmak için harekete geçiyor. Ada'yı siber saldırılara ve gerçek saldırılara karşı daha dirençli hale getirmek için askeri stratejisini yeniden yapılandırıyor.

Tanks, gemiler ve uçaklarla kullanılabilen daha küçük, ancak daha hareketli birçok füze sistemi satın almak için Ukrayna'yı takip ediyor ve aynı zamanda ilk ev yapımı denizaltısını başlatmaya hazırlanıyor. Ancak askerlik yapan birçok acemi asker hala yetersiz eğitimli ve silah sistemleri ile askeri doktrini eski ve modası geçmiş durumda.

Çin'in ekonomik ve askeri gücünün büyük ölçüde dengesiz olmasına rağmen, psikolojik baskının işe yaramadığı çok çarpıcı. Tayvanlının %70'ten fazlası adalarını korumak için savaşacaklarını söylüyor. Şu ana kadar direncin boşuna olduğuna inanmıyorlar.