Hamas'tan Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, geçen kasım ayında İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğünün ortaya çıkmasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Hastaneler ve sağlık kurumlarında yüzlerce doktor ve sağlık çalışanını öldüren İsrail'in, Rantisi'yi de suikastle öldürmesinin, bu faşist oluşumun zalimliğinin ve Filistin halkına karşı suçlu tutumunun göstergesi olduğu" belirtildi.

İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım kapsamında sağlık çalışanları ve hayati öneme sahip sektörleri hedef aldığı vurgulanan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve uluslararası toplumdan süregelen bu korkunç suçlara tepki göstermesi istendi.

Ayrıca İsrail'in hastaneler, sağlık kurumları, sığınma merkezlerinden kaçırdığı yüzlerce esirin kurtarılması için acil harekete geçilmesi ve suçluların yargılanması talep edildi.

- İsrail ordusunun gözaltına aldığı doktorun soruşturma merkezinde öldüğü açıklandı

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli doktor Iyad er-Rantisi'nin, geçen kasım ayında İsrail tarafından gözaltına alındıktan bir hafta sonra İsrail İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bağlı bir soruşturma merkezinde öldüğü ortaya çıkmıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde dün yer alan habere göre, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde bir kadın hastanesinin müdürü olan Rantisi, geçen kasım ayında gözaltına alınmasından bir hafta sonra Aşkelon'da Şabak'a bağlı bir soruşturma merkezinde hayatını kaybetti.