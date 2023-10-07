Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, esir alınan onlarca İsrailli asker ve subayın, güvenli yerlerde ve direniş güçlerine ait tünellerde güvence altında olduğu kaydedildi.

Kassam Tugayları, söz konusu askerlerin net sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 198 kişinin hayatını kaybettiğini, 1610 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordu radyosu ise saldırılarda şu ana kadar 100 İsraillinin öldüğünü, ülke genelinde yaralı sayısının 1000'e yaklaştığını bildirmişti.