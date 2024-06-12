Hamaslı yetkili Ali Bereke, konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bereke, Hamas ve İslami Cihad Hareketinin başını çektiği Filistinli direniş gruplarının, arabulucuları BMGK kararının uygulanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak amacıyla dolaylı müzakereler yürütmeye çağırdığını belirtti.

BMGK kararının pratik uygulama mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu ve takip edilmesi gerektiğini ifade eden Bereke, Hamas'ın, tam ve kalıcı bir ateşkese, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesine ve ciddi bir esir takası anlaşmasına yol açacak her türlü anlaşmayı desteklediğini vurguladı.

Hamas, dün, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan ateşkes planına dair cevabın Mısır ve Katar'a iletildiğini açıklamıştı.