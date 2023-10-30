Haber: Damla Oya Erman

Resim, 2023 yılında Juno'nun gaz devinin 54. yakın geçişi sırasında 7 Eylül tarihinde çekildi ve gezegenin gece ve gündüz yüzlerini ayıran çizginin, yani terminatörün üzerinde yer alan girdaplı bulutları gösteriyor ve bu bulutlar bir yüz benzeri maske oluşturuyor.

Bu bölge, Jet N7 olarak bilinen, Jupiter'in kuzey bölgelerinde yer alıyor ve uzun bir yüze benzeyen girdaplı bulutlar ve fırtınalar sergiliyor. Görüntü, yaklaşık olarak 7 bin 7 yüz kilometre yükseklikte ve kuzey enlemi yaklaşık 69 derece olan bir bölgeden kaydedildi.

Bu ürpertici fotoğrafın, Halloween tatili için yayınlanma seçimi 25 Ekim tarihinde yapıldı ve bu sayede bir Halloween hediyesi olarak hizmet ediyor. NASA, resmi bir açıklamada bu görüntüyü ünlü ressam Pablo Picasso'ya bir saygı göstergesi olarak kabul ederek, manzarayı bir Kübizm portresine benzetti, ki bu da Pablo Picasso'nun 142. doğum günü olması nedeniyle özel bir anlam taşıyor.

Görüntüde, girdaplı bulutlar somuran bir insan yüzünü andıran bir görünüm oluşturuyor ve resmin yarısı, Jupiter'ın gece tarafında karanlık olduğu için, yüzün sanki bir kapının arkasından baktığı izlenimi yaratıyor. Bu ürkütücü etki, düşük açılı güneş ışığının etkisiyle oluşuyor, çünkü bu durum bölgedeki özelliklerin karmaşık topoğrafyasını vurguluyor.

Fotoğraf, vatandaş bilim insanı Vladimir Tarasov tarafından işlendi ve JunoCam enstrümanının ham verilerini kullandı. Juno'nun görüntüleri kamuya sunuluyor ve vatandaş bilim insanlarını uzay aracı tarafından toplanan büyük miktardaki veriyi analiz etmekte NASA'ya yardımcı olmaya davet ediyor.

Bu Halloween için uygun olan bu görüntü, gözlemcilerin rastgele desenlerde tanıdık desenler veya yüzler algıladığı pareidolia'nın klasik bir örneğini sergiliyor. Jupiter'deki yüz, uzayla ilgili pareidolia fenomenlerinin koleksiyonuna ekleniyor, ki bu fenomenler arasında ünlü "Mars'taki Yüz" ve NASA'nın Mars keşif araçları tarafından çekilen görüntülerde keşfedildiğini düşünen çeşitli "Mars hayvanları" bulunuyor.

Jupiter'ın turbulent hava sistemleri sık sık girdaplı bulutlar ve fırtınalara yol açar. Gezegenin atmosferindeki güçlü fırtınalar, saat yönünde dönen siklonlar ve saat yönünün tersine dönen antisyklonlar yaratır. Juno'nun bakış açısından, bulut desenleri, Jupiter'ın Halloween için ürkütücü bir maske taktığı izlenimini yaratır.

Bu Halloween'e uygun görüntü, güneş sistemi içindeki en büyük gezegen olan Jupiter'ın ilginç ve her zaman sürprizlerle dolu özelliklerini hatırlatıyor.