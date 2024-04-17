Maça iyi başlayan Halkbank karşısında 4-0 geriye düşen Fenerbahçe Parolapara, karşılaşmayı molayla kesti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı.

Mavi beyazlı ekip, ikinci sette de üstün oyununa devam etti ve ataklarını savunmakta zorlanan Fenerbahçe Parolapara karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında bu sette de etkili oldu. Halkbank, 3. seti de 25-19 önde bitirdi.

Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak play-off final serisinde durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.

Ligde 5 yıl aradan sonra yeniden mutlu sona ulaşan Halkbank, 10'uncu şampiyonluk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Ziraat Bankkart'ın şampiyonluklarıyla son 3 sezondur başkentte bulunan kupa da Halkbank'ın ipi göğüslemesiyle yine Ankara'da kaldı.

Ankara TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen törende mavi-beyazlı ekibin kaptanı Abdel Aziz Nimir'e kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Final serisinin "en değerli oyuncusu" da Halkbank'tan Nimir seçildi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe Parolapara'ya şiltini, TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu takdim etti.

Büyük sevinç yaşayan Halkbank takımı ve teknik heyeti, törenin ardından taraftarla fotoğraf çektirdi.

Yine Kovac, yine şampiyon

Halkbank, sezon başında başantrenör Taner Atik ile yolları ayırarak Sırp başantrenör Slobodan Kovac ile anlaştı.

Başkent ekibini, 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaştıran Sırp başantrenör bu yıl da kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Mavi-beyazlı ekip, Slobodan Kovac yönetiminde 5 sezon aradan sonra yine şampiyonluk sevinci yaşadı.

Ligde geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

1970-1971 Galatasaray

1971-1972 İETT

1972-1973 İETT

1973-1974 İETT

1974-1975 Muhafızgücü

1975-1976 Eczacıbaşı

1976-1977 Boronkay

1977-1978 Eczacıbaşı

1978-1979 Eczacıbaşı

1979-1980 Eczacıbaşı

1980-1981 Eczacıbaşı

1981-1982 Eczacıbaşı

1982-1983 Eczacıbaşı

1983-1984 Eczacıbaşı

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Galatasaray

1987-1988 Galatasaray

1988-1989 Galatasaray

1989-1990 Eczacıbaşı

1990-1991 Eczacıbaşı

1991-1992 Halkbank

1992-1993 Halkbank

1993-1994 Halkbank

1994-1995 Halkbank

1995-1996 Halkbank

1996-1997 NETAŞ

1997-1998 NETAŞ

1998-1999 NETAŞ

1999-2000 Arçelik

2000-2001 Arçelik

2001-2002 Erdemir

2002-2003 Arçelik

2003-2004 Erdemir

2004-2005 Erdemir

2005-2006 Arkas Spor

2006-2007 Arkas Spor

2007-2008 Fenerbahçe

2008-2009 İstanbul Büyükşehir Belediyespor

2009-2010 Fenerbahçe

2010-2011 Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe

2012-2013 Arkas Spor

2013-2014 Halkbank

2014-2015 Arkas Spor

2015-2016 Halkbank

2016-2017 Halkbank

2017-2018 Halkbank

2018-2019 Fenerbahçe

2019-2020 Lig tamamlanamadı

2020-2021 Ziraat Bankkart

2021-2022 Ziraat Bankkart

2022-2023 Ziraat Bankkart

Bakan Bak, Halkbank'ı tebrik etti

Bakan Bak, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, Fenerbahçe Parolapara'yı mağlup ederek Efeler Ligi şampiyonu olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Parolapara'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki kulübümüze de başarılar diliyorum."