Sarı-lacivertlilerin takım kaptanlarından Dusan Tadic, her anlamda rakiplerinden daha iyi olduklarını göstermek istediklerini dile getirdi.

"Futbol konusunda her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstereceğiz"

İlginç bir maça çıkacaklarını belirten Tadic, "İki takım da kaliteli oyunculardan kurulu. İlk maç çok fazla bireysel hata yaptık. Rakibimize çok hediye verdik ama sonrasında iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Futbol konusunda her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstereceğiz. Zor bir maç olacağını düşünüyorum ama turu atlamak istiyoruz. Biz her anlamda daha iyi olduğumuzu göstermeliyiz. Fiziksel, taktiksel ve teknik olarak her anlamda daha iyi olduğumuzu taraftarlarımız önünde göstermemiz gerekiyor. Sorumluluk almamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Harika bir taraftara sahip olduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımız benim gördüklerimin en iyisi. Bunu olumlu kullanmamız lazım. Onlar itici gücümüz. Büyük kulüpte oynayınca bu tarz şeyler normaldir, hayal kırıklıkları olabilir. Bu durumda sorumluluk almamız gerekiyor. Büyük takımda oynama sebebimiz bu baskıyla baş etmeyi bilmemiz. Taraftarları arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Olympiakos müsabakasıyla bu sezon sarı-lacivertlilerde 50. maçına çıkmasına ilişkin soruya, "Böyle bir kulüpte 50 maç oynamak güzel. Özellikle bu formayı taraftarlar önünde giymek büyük onur. Bizler için en önemli şey takımı yarı finale taşımak." yanıtını veren Tadic, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde oynayan futbolcunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizim için daha da önemlisi takımımızın maçları kazanıyor olması. İlk maçta ilk 10 dakikaya iyi başladığımızı düşünüyorum. Birkaç pozisyon yakaladık. Daha sonrasında 2 hata yaptık ve o hatalar sonrasında maçın duygusu bizler için değişti. Umarım bu hataları tekrarlamaz ve daha iyi bir takım olduğumuzu gösteririz. Bu tarz takımlar hataları cezalandırabiliyor. Olympiakos'a çok saygı duyuyoruz. Bireysel anlamda kaliteli oyuncularla oluşan bir takım."