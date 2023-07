İSTANBUL- Burs başvurularını değerlendirmek için, başkanlığını Haliç Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emirhan Coşkun'un yaptığı, Kurumsal İletişim Daire Başkanı Filiz Dağ, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Altıntaş Kahriman, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sait Erkovan ve Atlas Space CEO'su Burçin Gürbüz'ün yer aldığı jüri ekibi bir araya geldi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mine Örüklü burs almaya hak kazandı. Başarılı öğrenci aldığı burs ile Atlas Space’in ABD – Miami’de yer alan ofisinde staj yapma şansı yakaladı. Örüklü bununla birlikte, gelecek yıl Kuzey Amerika’da gerçekleşmesi planlanan metaverse fuarlarından birine Atlas Space şirketi bünyesinde katılma hakkı elde etti.

Burs program kazananının açıklanmasının ardından, başarılı öğrenci Haliç Üniversitesi’nde Rektör Prof.Dr. Zafer Utlu ve Atlas Space CEO’su, Mimar Burçin Gürbüz ile bir araya geldi. Burs kazananı Mine Örüklü Burçin Gürbüz’e ve Rektör Zafer Utlu’ya metaverse projesinin detaylarından bahsetti. Örüklü projesi ve kazandığı bursla ilgili şunları söyledi: ‘‘The Genesis of Realm Collection adlı projem, 5555 parçadan oluşan, krallar ve kraliçelerin olduğu bir NFT koleksiyonu. Play To Earn ve Watch To Earn konseptine sahip ve aynı zamanda Open Sea’den satın alınabiliyor. Kullanıcılar oyun oynarken interaktif sorulara cevap verilerek, ödüller üzerinden gelir elde edilebiliyor. Projemin jüri tarafından kabul edilmesi ve bursu kazandığım için çok mutluyum. ABD’ye gideceğim ve orada staj yaparak kendimi Metaverse alanında geliştireceğim için de çok heyecanlıyım.’’

Metaverse alanında Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Atlas Space’in CEO’su Burçin Gürbüz üniversitenin 5. Levent kampüsünde gerçekleşen buluşmada, yürüttükleri iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘‘Haliç Üniversitesi ile iş birliğimize, ‘Şu an tüm dünyanın yakından takip ettiği Metaverse sektörünün en önemli tasarımcıları, en nitelikli geliştiricileri, en kalifiye yaratıcıları neden bizim ülkemizden çıkmasın?’ diyerek başlamıştık. Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız bu projenin güzel sonuçlarını görmek ve iş birliğimizin bu yıl da devam edecek olması benim için oldukça değerli. Fiziksel dünyanın dijital bir düzleme geçişinin hepimiz farkındayız, dünyanın en büyük şirketleri operasyonlarını birer birer dijital ortamlara aktarıyor. Şunun da farkındayız ki; yeni düzlemin marka yüzleri artık sadece takım elbiseli beyaz yakalar değil. Hayallerine odaklanabilen, girişimci ve cesur gençler sahnede olacak.

HABER: MERVE ELÇİ