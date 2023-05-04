Saraybosna

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te işgal edilmesiyle başlayan ve en az 8 binden fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü soykırımdan kurtulmak isteyenlerin kullandığı güzergahta her yıl 8-10 Temmuz'da yapılan yürüyüşte rota boyunca meyve, su ve diğer içecekler katılımcılar için hazır edilecek.

Başvurular, Barış Yürüyüşü resmi internet sitesi (https://www.marsmira.net/bs/) ya da resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılabilecek ve 1 Temmuz'da sona erecek.

Her yıl temmuz ayında düzenlenen yürüyüş, Srebrenitsa'da Boşnaklara karşı yapılan soykırımın unutulmamasını ve gelecek nesillere bunun aktarılmasını amaçlıyor.

Halk tarafından "ölüm yolu" olarak nitelendirilen güzergahın başlangıcı Nezuk kasabasından dua ederek yürüyüşe başlayacak katılımcılar, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolundan ilerleyerek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

Srebrenitsa'da neler yaşanmıştı?

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edildi. Şehrin işgal edilmesiyle Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolünde bulunan bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda öldürdü. Sırplar tarafından katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

AA