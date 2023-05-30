İSTANBUL - Törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammed Vanlıoğlu, Güzeltepe Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abuzer Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hepimize hayırlı olsun”

Başkan Deniz Köken temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Nihayetinde bölgemizin kültürel değerlerini, inançlarını bundan sonraki kuşaklara rahat aktarabileceği ortamların hazırlanması yerel yönetimlerin asli vazifelerinden bir tanesidir. Hepinize hayırlı olsun. Burada Pir Sultan Abdal Derneği, Güzeltepe'de çok emek verdiler. Yakın zamanda Emniyettepe Muhtarlığı’nın binasının temelini de atacağız. Buraya, hemen yan tarafa aile sağlığı merkezi de yapacağız" dedi.

Eyüpsultan İlçe Kaymakamı Kara ise, “Eyüpsultan’a tayin olduğumda ilk geldiğim yer Güzeltepe idi. Adı gibi güzel bir yer. Buraya sevgimiz hep devam etti. Buradaki sohbetlerimizi artık Güzeltepe Cemevi’nde yapacağız. Buraya yakışan bir eser olacağına inanıyorum. Cemevi burada aynı zamanda bir kültür evi olarak hizmet verecek. Başta Belediye Başkanım olmak üzere emeği geçen, bunun için emek sarfeden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

HABER: MERVE ELÇİ