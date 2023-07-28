Haber: Aslan Sayım

Rufeylie’ın “Sobe” isimli şarkısı ile Grand Müzik Etiketiyle Tüm Dijital Platformlarda yerini aldı.

Pop müziğinin yeni seslerinden güzel sanatçı Rufeylie sözü ve müziği kendisine ait şarkısı ile yaza merhaba dedi. Hem şarkısı hem klibi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rufeylie müzik kariyerine iddalı giriş yaptı.

Güçlü sesi ile Sobe isimli şarkısına hayat verdi.

Sobe isimli şarkının sözü ve müziği Rufeylie / Rukiye Tuztaş imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip yönetmenliği koltuğunda ise yine Nihat Ulaş yer alıyor.

Rufeylie “Sobe” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/8Md24ticDQM