Güzel sesli sanatçı Elem Kanık’tan giderli yaz şarkısı müzik severlerle buluştu. Sesi ve kendine haz tarzı ile okuduğu Akustik şarkılarla da sevilen Elem Kanık’tan yepyeni şarkısı piyasaya çıktı.

Geri Gelme isimli şarkının sözü ve müziği Murat Tanyıldız imzası taşıyor Şarkının Aranjörlüğünü Nihat Ulaş üstlendi. Klip lokasyon ise AB Filmstudios Almanya’da tamamlandı.

Elem Kanık “Geri Gelme” isimli şarkısı Youtube Grand müzik kanalında yayında. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/qwNWsX0YiuY