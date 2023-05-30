Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı “Kuru Otlar Üstüne” filmindeki rolüyle 76.Cannes Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Merve Dizdar'ı, tüm kadınlar adına, ülkemiz adına yürekten kutluyorum. Muhteşem bir gurur... Yönetmen Nuri Bilge Ceylan ve filmde emeği geçen herkesi, tüm sanatçılarımızı kutluyorum.

Başarılı kadınlar asla kıskanılmaz ve takdir edilir. Ne büyük gurur gerçekten...Tüm kadınlarımızın da seslerini hissederek seninle gurur duyuyoruz Merve Dizdar! Demek istiyorum.

Merve Dizdar ödül konuşmasında, "Filmde canlandırdığım "Nuray" karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için mücadele veren ve bu uğurda bedeller ödemek zorunda bırakılmış bir kadın. Onu tanımak ve anlamak için uzun uzun çalışmak isterdim ama ne yazık ki yaşadığım coğrafyada bir kadın olmak, Nuray'ın ve Nuraylar'ın duygusunu doğduğum günden beri ezbere bilmeyi gerektiriyor." dedi.

Merve Dizdar konuşmasını, "Bu ödülü, Nuray ve onun gibi kadınların mücadelesine güç verebilmek için ve bu ödülü, kendisine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" diyerek bitirdi.

Bizler de sana çok teşekkür ederiz sevgili Merve Dizdar. Böylesine güzel başarılar hepimize umut oluyor gerçekten. Dilerim dediğin gibi ülkemiz Türkiye'de kadın ve erkek tüm bireyler hak ettiği güzellikleri özgürce yaşarlar; Mücadele vermek zorunda bırakılmazlar... Böylesine güzel başarılar, ödüller gitgide artacak inşallah. Ülkemiz kadınları ve erkekleri Türk bayrağını, tüm dünyada her alanda ki başarıları ile dalgalandıracaklar inanıyorum...

Bu güzel günlere gelmemizi sağlayan önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, Türk kadınları olarak müteşekkiriz. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Saygılarımla,