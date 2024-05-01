Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor.

Tiflis'te gece saatlerinde Şota Rustaveli Caddesi'nde toplanan göstericiler, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentodaki milletvekillerinin dışarıya çıkışını engellemek için binanın girişlerini kapatmaya çalıştı.

Güvenlik güçleri, göstericilere binanın giriş kapılarından uzaklaşmaları yönünde uyarıda bulundu. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis özel kuvvetleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri parlamento binasına giden tüm yolları kapattı.

Biber gazından rahatsızlanan gösterici ve gazetecilere, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk yardım sağlandı.

Devam eden gösteride bazı kişiler gözaltına alındı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'den hükümete tepki

Öte yandan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Tiflis'teki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zurabişvili, güvenlik güçleri ve hükümeti göstericilere yönelik orantısız bir güç kullanmakla suçladı.

Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılacak

Parlamento çoğunluğu lideri Mamuka Mdinaradze, yaklaşık bir ay önce yaptığı açıklamada, Gürcistan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının finansmanının yüzde 90'ından fazlasının şeffaf olmadığını savunmuştu.

Ülkesindeki uluslararası mali kuruluşların Gürcistan'daki STK ve medya gibi kurumlara sağladıkları finansman hakkında şeffaf bilgi alınmasının imkansız olduğunu belirten Mdinaradze, "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını yeniden sunmaya karar verdiklerini bildirmişti.

Yasa tasarısı içeriğinin geçen yılki tasarıyla aynı olduğunu dile getiren Mdinaradze, sadece daha önce içindeki "yabancı etki ajanı" yerine "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımının kullanılacağını aktarmıştı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise hükümet olarak açık ve şeffaf çalıştıklarını ifade ederek, ülkesinde faaliyet gösteren tüm STK'lerin de şeffaf çalışmaları gerektiğini vurgulamıştı.

Geçen yıl gösterilere neden olmuştu

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısını ilk olarak Mart 2023'te parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı ajan" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyordu.

Muhalifler ve Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, yasa tasarısının Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını ileri sürerek, iptal edilmesini istemişti.

Muhalifler, tasarının iptal edilmesi için gösteriler başlatırken, parlamentoda milletvekilleri arasında kavgalar çıkmış, Tiflis sokaklarında protestolar düzenlenmişti.

Gösterilerin büyümesi üzerine Gürcü Hayali Partisi, parlamentoda ön onay alan yasa tasarısını geri çekmişti.