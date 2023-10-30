ANKARA



Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 816 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 181 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 857 bin 894 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 869 bin 287 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile doğal gaz santralleri, yüzde 17,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 648 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 42 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.