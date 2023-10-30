ANKARA



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 14 azalışla 951 milyon 169 bin 64 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00-20.00'de 2 bin 700 lira, en düşük 12.00'de 645 lira 73 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 8 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 12 lira 20 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1 bin 685 lira olarak kayıtlara geçti.