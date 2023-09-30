Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 349 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 653 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 906 bin 260 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 919 bin 226 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 27 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12 ile linyit santraller izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 4 bin 146 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 111 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA