Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 19,26 azalarak 2 milyon 417 bin 102 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 57,94 artışla 1 milyon 265 bin 470 ton seviyesinde gerçekleşti.

İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,46 azalarak 4 milyon 121 bin 936 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 116 bin 52 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 752 bin 293 tonla Irak ve 647 bin 763 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,91 artarak 423 bin 864 ton, motorin satışları yüzde 24,68 artışla 2 milyon 654 bin 149 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 24,94 artışla 3 milyon 226 bin 627 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 4,96 azaldı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı temmuzda yüzde 8,88 artarak 472 bin 792 tona yükselirken, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 23,35 azalarak 111 bin 302 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 96,71 azalarak 7 bin 930 tona, motorin türleri ihracatı ise yüzde 43,80 azalarak 46 bin 481 tona geriledi.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 4,96 azalarak 1 milyon 9 bin ton oldu.

Motorin türleri üretimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,81 azalarak 1 milyon 312 bin 223 ton, benzin türleri üretimi yüzde 18,35 azalarak 443 bin 395 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 16,1 artarak 562 bin 228 ton oldu. Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 24,22 azalarak 94 bin 707 ton olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 7,64 azalarak 3 milyon 154 bin 972 ton oldu.

AA