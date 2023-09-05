ANKARA (AA) - Yonhap'ın haberine göre, Yoon, bugün başlayacak ASEAN Zirvesi öncesi, Endonezya'da yayın yapan Kompas gazetesine yazılı röportaj verdi.

Yoon, "Kuzey Kore'nin füze provokasyonlarını artırması ve nükleer tehditleri, ASEAN ülkelerine doğrudan ve varoluşsal riskler teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

ASEAN ülkeleri arasındaki birliğin, bu tehditlere verilebilecek en iyi yanıt olduğunu belirten Yoon, Hint-Pasifik bölgesindeki barış ve istikrarın doğrudan küresel barış ve istikrar ile bağlantılı olduğunu kaydetti.

Yoon, bugün başlayıp 7 Eylül'e kadar sürecek ASEAN Zirvesi için bugün Endonezya'nın başkenti Cakarta'da olacak.