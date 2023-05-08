Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Choo düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ABD ziyaretine değinerek, "Ziyaret, sağlam bir ileri teknoloji geliştirmek ve kültürel ittifak kurmak için sağlam zemin hazırladı." ifadesini kullandı.

ABD ziyaretinin sonuçlarını "somutlaştırmak" için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını belirten Choo, "Güney Kore, ABD ile ortak projeler ve hükümet ile özel sektör arasında dünyanın gelişmiş çip ittifakının zeminini oluşturan bir işbirliği arayacak." dedi.

Choo, hükümetin yeni nesil çipler dahil yarı iletken endüstrisinin üç kilit alana odaklanacağını kaydederek, bu kilit alanlarda gelişmiş paketleme teknolojisinin yanı sıra "malzeme, parça ve ekipman" sektörlerinin de yer alacağını vurguladı.

ABD'de çip üretiminin ve bu konudaki bilimsel araştırmaların artırılması adına düzenlenen CHIPS yasası kapsamında işbirliğinin hedeflendiğini dile getiren Choo, çip sektöründe karşılıklı çıkarları artırmak için ABD ile istişarelerde bulunacaklarına işaret etti.

Choo, küresel enflasyon ve sıkı para politikaları gibi dış belirsizliklerin ülkenin ekonomisini baskılamaya devam ettiğini aktararak, "Güney Kore ekonomisindeki enflasyon yavaşlar, iç tüketim kademeli olarak toparlanırken, ihracat ve yatırımda zorluklar hala devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hafta Singapur'da Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi (IPEF) kapsamında müzakerelerin yapılacağını belirten Choo, toplantılarda küresel tedarik zincirindeki konumları hakkındaki konuları ele alacaklarını söyledi.

Choo, hükümetin, denizaşırı projelerde yer almak isteyen yerel şirketleri destekleyeceğini ifade ederek, 2027'ye kadar ülke genelinde 10 "yenilikçi özel bölge" kurulacağını belirtti.

AA