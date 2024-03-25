Johannesburg

Ulusal basında yer alan haberlere göre, kiliseler ve Hristiyan cemaatinin çağrısıyla, 20 ülke ve 160 şehirden binlerce kişi, "Gazze'de Ateşkes için Hac Yolcuğu" temalı Filistin'le dayanışma etkinliği için Cape Town'da bir araya geldi.

Paskalya haftası öncesi Hristiyan dini motifleriyle gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Gazze şeridinin uzunluğunu temsilen 41 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirildi.

Cape Town'un güneyindeki Simon's Town kasabasından başlayan yürüyüş, Cape Town şehir merkezinde sona erdi.

Filistin bayraklarıyla donanmış binlerce kişi, yürüyüş boyunca Gazze'de ateşkes çağrısında bulunarak, Filistinliler için dualar etti.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen şiir ve müzik dinletisinde, İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı.