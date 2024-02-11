Haber: Damla Oya Erman

Güneş lekesi AR3576'dan meydana gelen güneş patlaması, 5 Şubat'ta bir M-sınıfı patlama ve plazma fırlatmasıyla ateşli bir gösteri sunan aynı güneş lekesinden patladı.

Neyse ki, güneş lekesi 8 Şubat’ta güneşin eteğinin ötesine geçti ve Dünya'yı doğrudan hedef almaktan çıktı. Güneş fizikçisi Keith Strong, X. postasında "Bu güneşin bu tarafında gerçekleşseydi bu güneş patlamasının ne kadar büyük olacağını tanrı bilir" şeklinde yazdı.

Canavar güneş patlaması, güneşten büyük miktarda plazma ve manyetik alanın salınımıyla birlikte geldi.

"Batıya doğru çok hızlı bir CME'yi gösteren bir koronal dalga ile belirgin bir patlama vardı," dedi heliyofizikçi Alex Young X'teki bir gönderide.

Bir CME Dünya'ya çarptığında manyetik alanımıza müdahalelere neden olabilir ve güneş radyasyonu gibi Geomanyetik fırtınalara yol açabilir, bu da Dünya yörüngesindeki uydular için sıkıntılı olabilir ancak muhteşem gösteriler arayan aurora avcıları için bir zevk olabilir.

Güneş lekesi AR3576'dan herhangi bir CME'nin doğrudan Dünya'ya çarpma olasılığı oldukça düşüktür; muhtemelen doğrudan altımızdan geçecektir.

Doğrudan hedef alınmasak da, etkilenmediğimiz anlamına gelmez. X-parlak patlama, patlamanın zamanında dünyaya doğru fırlatılan güçlü X-ışınları ve aşırı morötesi radyasyon nedeniyle geniş kapsamlı radyo karartmalarına neden oldu. Işık hızında seyahat eden radyasyon, Dünya'nın atmosferinin üst katmanını - termosferi - iyonize etti ve dünya yüzeyinin aydınlık kısmında, Güney Amerika, Afrika ve Güney Atlantik dahil olmak üzere radyo karartmalarına neden oldu.

Güneş patlamaları, güneş atmosferinde manyetik enerjinin birikmesi ve yoğun bir elektromanyetik radyasyon patlamasıyla serbest bırakılmasıyla tetiklenir. Bunlar, boyutlarına göre harf gruplarına kategorize edilir; X-sınıfı en güçlü olanıdır. Sonra X-sınıfı patlamalardan 10 kat daha küçük olan M-sınıfı patlamalar, ardından C-sınıfı, B-sınıfı ve son olarak A-sınıfı patlamalar gelir ki bunlar Dünya'yı önemli ölçüde etkilemek için çok zayıftır. Her sınıfta, 1'den 10'a (ve ötesinde, X-sınıfı patlamalar için) numaralar, bir patlamanın göreceli gücünü belirtir. Son patlama Spaceweatherlive.com tarafından NASA'nın GOES-16 uydusunun verileri kullanılarak X.3.38 olarak ölçüldü.

Güneş, yaklaşık 11 yıllık bir döngü olan "güneş maksimumuna" yaklaşırken inanılmaz derecede aktif hale geliyor. Sadece dün (8 Şubat) bir Mars yüzeyindeki Azimlilik Roveri tarafından görülen M-sınıfı güneş patlamalarıyla çatırtıyan dev bir güneş lekesi Dünya'ya döndü. Güneş lekesi - AR3576 - öylesine büyük ki Mars'ın yüzeyinden görüldü. "Marslı güneş lekesinden" benzer şekilde güçlü bir X-parlak patlama patlaması görebilir miyiz? Sadece zaman gösterecek.

Güneş ve uzay hava bilimcileri güneşi dikkatle izliyor çünkü enerjik güneş patlamaları ve CME'ler uzaydaki uydular ve buradaki elektronik teknoloji için sorunlu olabilir. NOAA'nın Uzay Hava Tahmin Merkezi'ndeki bilim insanları, tehditleri değerlendirmek için güneş lekeleri bölgelerini günlük olarak analiz ediyor.

Belçika Kraliyet Gözlemevi'ndeki Güneş Lekesi İndeksi ve Uzun Vadeli Güneş Gözlemleri Dünya'daki güneş aktivitesini değerlendirmek ve uzay hava tahminini iyileştirmek için güneş lekelerini izler ve döngünün yüksek ve düşüklerini kaydeder. NASA'nın, güneşi ve güneş sistemi üzerindeki etkilerini incelemek için tasarlanmış bir filosu da vardır - Heliophysics Systems Observatory (HSO) olarak topluca bilinir.