Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Altındağ Belediyesi ve TÜBİTAK tarafından 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla düzenlenen, "Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Etkinliği ve Altındağ Alev Alatlı Bilim Merkezi"nin açılış programında, yaptıkları çalışmalarla başarı sağlayan kadın bilim insanları ve girişimciler de yer aldı.

Program öncesi gazetecilerle başarı hikayesini paylaşan "From Your Eyes" şirketinin kurucusu, görme engelli 22 yaşındaki genç girişimci Zülal Tannur, şirketlerinin görme teknolojileri üzerine çalıştığını söyledi.

Yaptıkları mobil uygulama ile görme engelliler için çözümler ürettiklerini dile getiren Tannur, sadece görme engelli insanlar için değil göremeyen makineler için de teknolojiler yaptıklarını, TOGG, havalimanları ve bankalar için de çözüm sunduklarını anlattı.

Yüzde 5'in altında görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya geldiğini belirten Tannur, şöyle devam etti:

"İnsanların yüzlerini, renkleri ya da nesneleri tam olarak tanıyamıyordum, ben de bunları bilgisayar ortamında görmeyi öğrendim. 4,5 yaşında bilgisayarla tanıştıktan sonra aslında çok fazla verinin orada olduğunu keşfettim. Çünkü görselleri görüyordum ve aslında görmeyi öğreniyordum. Bugün, makinelere de aynı şekilde görmeyi öğretiyoruz. Görüşümü tamamen kaybettikten sonra da görme teknolojilerini araştırmaya başladım. O zamanlar yoktu ama artık var, çünkü biz yapay zekamızı 15 milyondan fazla görsel veriyle eğittik ve dünya standartlarının 8 puan daha üzerinde yüzde 98'lik bir doğruluk oranına getirdik. Birçok global çapta ödül ülkemize getirdik."

Genç kadın girişimci olarak bunları başarabilmenin, kendisinden sonra birçok insanın başarabilmesi adına umut vadettiğini ve gururlu hissettirdiğini anlatan Tannur, "İlham olduğumu hissediyorum ve birçok kişinin de yolunun benzer süreçlerden geçtiğine tanıklık ediyorum." dedi.

Heyecanının her gün tazelendiğini aktaran Tannur, şunları kaydetti:

"Çok erken bir yaşta teknolojiyle tanışan genç bir kadın olarak, kadınların erken yaşta teknolojiyle tanışması, onların hayatlarının dönüşmesi ve milyonlarca insanın da hayatını dönüştürme şansını onlara veriyor, bu önemli. Kendi ayakları üzerinde durabilen, geleceği değiştirip inşa edebilen kadınların yetişmesini sağlıyor. O yüzden çok erken yaşta kız çocuklarının bilimle tanışmasını çok önemsiyorum. Bunlara katkı sağlayan destekleyen bütün kurum ve kuruluşlara da teşekkürlerimi iletiyorum."

"Her şey bir kere cesaret etmekle başlıyor aslında"

Kadın girişimci ve öğretmen Selin Sağdıç da öğrencileriyle plastik kirliliğine çözüm üretmekten yola çıkarak, biyoçözünür ambalaj ve yüzey kaplama materyalleri üzerine hazırladıkları projeyle TEKNOFEST'te yatırımcılarla bir araya geldiklerini ve girişimlerinin şirketleşmeye dönüştüğünü anlattı.

Projede, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı'nın desteklerinden faydalandıklarını belirten Sağdıç, "Avrupa Birliğinde plastik kullanımının sınırlandırılmasıyla ülkemizde yerli ve milli ham maddelerle ürettiğimiz ama ihracat kapsamında da değerlendirebileceğiniz ürünler geliştirmek üzere çalışıyoruz." dedi.

Sağdıç, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Bütün kız çocuklarına öncelikle ülke politikalarını ve TÜBİTAK'ın burs ve desteklerini, çalışmalarını takip etmelerini istiyoruz. Çünkü bir kere el verdikleri zaman aslında bir daha bizi bırakmıyorlar. Her zaman bakanlıklarımızın da TÜBİTAK'ın da desteğini varlığını, o gücünü hissediyoruz. Her şey bir kere cesaret etmekle başlıyor aslında. O cesareti gösterip, bir yarışmaya katıldıktan sonra o gücü kendi içimizde bulup devam etmek gerekiyor."

"Kafanızda kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri, olumluya çevirin"

2023 TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Sağlık Bilimleri Teşvik Ödülü Sahibi ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Sezgin Bayındır da ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi üzerine çalıştıklarını belirterek, ilacın üretiminden eczane rafına ulaşmasına geçen süre ve maliyeti azaltma noktasında faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Bilimde kadınların ve kız çocuklarının önemine işaret eden Bayındır, şöyle konuştu:

"Ben kızlarımıza şunu söylemek isterim, 'ben bunu yapamam, benden olmaz' gibi lütfen kafanızda kendinizle ilgili olumsuz düşünceleri, olumluya çevirin. Kendine bu tarz bakış açılarını kondurmasınlar, 'belki benimdir bunu yapacak kişi', 'belki buna ben ulaşabilirim' gibi olumlu düşüncelerle kendilerine bir yol çizebileceklerini düşünüyorum. Çalışsınlar tabii ki ellerinden gelenin en iyisini yapsınlar."