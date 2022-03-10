YÜKSELEN OĞLAKLAR 2022

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde olarak, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Yani kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı” davranmalıyız!...

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı sürprizlerin yılı olarak karşılayabilirsiniz. Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuracak.

Yıla; maddi kazançlarınızda gelişen bir duraksama ile giriyor olabilirsiniz.

Bir müddet maddi durumunuz, dış görünüşünüzle ilgili estetik konuları kafanızı kurcalasa da bu konuda ki olumsuzluklar Ocak ayında da devam ediyor olacak…

Olumsuzluklar Şubat ayının ikinci haftasından itibaren yoluna girmeye başlayacak.

Ancak bu durum da bir süreliğine geçerli olacak. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile Şubat’ın son üç haftası, Mart ve Nisan’ın ilk üç haftası sonuna kadar sorun olan bu konuları düzeltme şansı bulabilirsiniz.

Ocak ayında ayrıca sizi maddi veya manevi yönden bağlayacak herhangi bir olaya da imza atmanızı önermem . En azından böyle bir durumu Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte; kardeşlerinizle aranızda çıkmış olan yanlış anlaşılmalardan doğan küslükleri gidermeniz için fırsatınız olacak. Bu üç haftayı bu şekilde değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 iş arkadaşlarınızla iletişimden dolayı geçmişte oluşmuş olan küslüklerinizi düzeltmek için değerlendirebilirsiniz.

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 Kariyer yaptığınız alanda geçmişte oluşmuş iletişim kazalarından doğan yanlış anlaşılmaları düzeltme fırsatınızı değerlendirebilirsiniz..

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 Hakkınızda oluşan olumsuz düşünceleri düzeltmek için kendinizi ifade etmek üzere bü süreci değerlendirebilirsiniz.

-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik. 3

Sene başında kardeşlerinizden yana şanslısınız. Aranızda bir şifalandırma enerjisi etkin.

Ancak Jüpiter yıl içinde burç değiştiriyor, dolayısı ile şans ve fırsatların konusu değişiyor. 11.5’den itibaren size şans ve fırsatlar; (Jüpiter enerjisini 1.evinizden aldığınız için) imajınızla ilgili olumlu ve destekleyen enerjiler alıyorsunuz.

Bu yıl size şans ve fırsatlar (Jüpiter 4.evinizde); evinizde “bolluk ve bereket” olarak hayatınıza yansıyacaktır.

Ayrıca eğer hayattaysalar ebeveynlerinizden yana da şanslı olduğunuz bir yıldasınız…

Dolayısı ile tüm bu konular bu yılın bereketli tarafı olarak hayatınıza yansıyor olacak…

Yalnız bu durum da geçici bir süre etkin. Sadece bir yıl)

Bunlar ne gibi şans ve fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız, benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Tüm bu konularda duraksama bu sene (Jüpiter retrsoru) 28.7-24.11 arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapınız.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (1-12)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir fırsatlarımız konusunda duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin birinci evinizde transit edecek. Bu süreçte abartılı hareketlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Bunlar olumlu durumlar yaratmayabilir. Farkında olup, bu süreçte etkisi altında olduğunuz bu enerjinin davranışlarınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

Jüpiter retro iken 28.10.2022’de Balık burcuna geriliyor ve bu süreçte siz biraz daha iç Dünya’nıza kapanıyor olabilirsiniz. Bu süreçte kendinizle yüzleşirken olayları abartmamakta fayda var.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (3)

24 Ekim’den itibaren 20.12’ye kadar kardeşlerinizle şifalandıran enerjiler içindesiniz.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (4)

Evinizde bolluk ve bereket dönemidir. Mayıs 2023 kadar bu enerjiden faydalanabilirsiniz…

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu transitlere bu yorumlar yükselen Oğlaklar için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova-2 )

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

5.4- 2.5 = 2022 ( Balık-3 )

) Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

2.5- 28.5 = 2022 (Koç- 4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-5 )

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

23.6- 18.7= 2022 (İkizler-6 )

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-7 )

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-8 )

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

5.9 –29.9= 2022 (Başak-9 )

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

29.9-23.10= 2022 (Terazi- 10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

23.10-16.11 =2022 (Akrep-11 )

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

16.11-10.12= 2022 (Yay-12 )

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak-1)

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise ( Satürn 2.evinizde transit ediyor), maddi konular olarak yaşanacaktır. Kısıtlanmalar ve engeller hayatınızı zorlaştırabilir.

Sorumluluklarınız, uymanız gereken kurallar her ne kadar sabrınızı zorlasa da, bu durumu sabır ile karşılamanız önemli olacak…

Ne kadar çok sorumluluklarınızın bilincinde olup 2023 Nisan sonuna kadar sabırlı bir şekilde davranırsanız; o kadar sonuçtan memnun kalacaksınız.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar ( Satürn retrosu) 4. Haziran-23.10.2022 arasında gerçekleşecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

Bu durum Nisan 2023’de değişecek…

Satürn’ün bu transitinde insanlığın öğrenmesi gereken (2020 ile 2023 Mart arasında); özellikle bu pandemide “sorumlu davranma bilincinin” oluşmasıdır.

Bu süreçte kişilerin kendi sağlığının; öncelikle karşındakinin sağlığını korumaktan geçtiğini bilip, buna karşı sorumlu davranma alışkanlığının gelişmesi şarttır…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (2)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Maddi yönden bu tarihlerde sıkıntılı süreç 17 Haziran 2023’e kadar sürecektir. Disiplinli ve sabırlı bir şekilde hareket ederek bu sıkıntılı süreci aşıyorsunuz…

-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz.

Bu transit seneye girerken sizin 12.evinizde transitine başladı. Dolayısı ile sene başında ruhsal alanda sıkıntılar olabilir. Agresif bir şekilde kendinizi yiyebilirsiniz.

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (1)

Sinirli ve agresif olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Enerjik olduğunuz ve agresif olabileceğiniz günler. Patlamaya meyillisiniz bu günlerde.

Bu nedenle bu süreçte özellikle spor yapıp enerjinizi harcamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık, sık mutlaka hergün olacak şekilde yalın ayak toprak veya çim üzerinde yürümenizi tavsiye ederim bu süreçte.

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (2)

Para harcayacağınız süreç. Dikkat etmezseniz en gerekmeyen şeylere dahi para harcarsınız. Yatırım için de uygun günler değildir. Kayıp getirir.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde gerilim daha fazla olur…

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (3)

Her gün gittiğiniz kısa mesafeli olan yollarda kaza riskiniz var. Bu tarihlerde özellikle düşünülmeden alınan riskli davranışlar kaza sonucunu doğurur dikkat.

Kardeşlerinizle veya yakın akrabalarınızla da bu süreçte stresli günler yaşayabilirsiniz. Durumu kontrol etmek için bu günlerde uzak durmak faydalı olabilir.

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (4)

Evinizde muhtemelen bir tadilat yapmak istiyor olabilirsiniz. Veya oturduğunuz evi satmak gibi bir düşünceniz de olabilir. Ancak aile içinde sorunların olabileceği bir süreç. Düşünülmeden yapılan işler olmamalı. Aklınıza koyduğunuzu hemen eyleme sokmak yerine, ebeveynlerinizle veya evdeki diğer insanlarla öncesinde görüşmek iyi bir fikir olabilir.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (5)

Bekarsanız, sevdiğiniz kişi ile birlikte açık havada yapılan sporlar olarak değerlendirebilirsiniz bu süreci…

Çocuklarınız varsa; onlarla hareketli bir dönem olabilir bu süreç.

Spor yaparak değerlendirebilirsiniz. Hobileriniz konusunda enerjik olabileceğiniz bir dönem.

Ancak dikkat etmeniz gereken şey:

Riske girmemek olmalı.

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (6)

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi İş arkadaşlarınızla birlikte çalıştığınız alanda yaşıyorsunuz.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak (1) – SD:8.10.2022 26* Oğlak (1)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Kimliğiniz imajınız değişiyor. İskiletinizle de ilgili bir değişim yaşıyorsunuz…

Bu transit tam olarak 2024’de Oğlak burcundaki transitlerini bitirmiş olacak. Dolayısı ile iş yerinizdeki bu değişim dönüşümler de tamamlanmış olacak.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor

(28.1.- 4.12.2022). Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili…

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi; daha çok kardeşlerinizle ilgili alanda yaşayacaksınız. İç yüzünü anlayamadığınız olaylara maruz kalabilirsiniz..

Siz bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok hissettirecektir…

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz… Bu enerjiden tamamen 2025 yılında kurtuluyorsunuz.

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa( 5) - SD: 23.1.2023 14* Boğa (5)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

Çocuklarınızla ilgili ani beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşanacaktır.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (5)

sizin çocuklarınızla ilgili yeni başlangıçlar yapmanız için fırsatlar yaratıyor olacak.

Siz eğer bekar ve çocuksuz biri iseniz bu yıl hayatınızda bir aşka yelken açabilirsiniz.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yeni bir başlangıç olduğunu bilin)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (11)

sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgili konularda olacak.

Dolayısı ile bazı arkadaşlarınızla ilişkileriniz sonlanabilir. Net olmayan bazı konular artık bilinir hale gelebilir.

Bir türlü karar veremediğiniz konularda artık bu tutulmalardan sonra net olarak karar verirsiniz….

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi maddi kaynaklarınız ve sahip olduklarınız konusunda ne yapacağınız hakkında iyi düşünün.

Tüm bu farkındalıklarla bu yılınızı iyi planlamanızı dilerim…

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (11)

Arkadaşlarınızla birlikte bazı gruplar grup, yeni bazı amaçlara yönelik bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu grupların biraz da hem göz önünde olur, hem de gizli olan bir faaliyeti olabilir gibi.

Aklıma gelen örneğin sanki bu faaliyet bir yardım grubu olabilir. Ama yardım yapılan kişi gizli kalır gibi.

Yani olayın hem aleni, hem gizli olan bir tarafı var gibi.

Her ne olacaksa bu arkadaşlarınızla birlikte organize olduğunuz yeni bir başlangıç olacak, diyebilirim.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (5)

Varsa bir Aşk ilişkiniz ifşa olacağı dönemdir.

Ayrıca bu ay tutulması maddi durumunuzu da ifşa edebilir.

İyi seneler dilerim…

10.12.2021

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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