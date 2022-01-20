YÜKSELEN IKIZLER 2022 Fiziksel ve ruhsal sağlığım…

Lütfen yıllık yorumlarınızı yükselen burcunuza göre okuyunuz…

Öncelikle; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun geçen sene 2020 Öncevatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” yıllık yorumumda genişçe değinmiştim… Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, detaylıca bu linkten tekrar okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

Pandeminin bitebileceği daha doğrusu kısıtlamaların ortadan kalkacağı tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim.

Ancak bunun da gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde, “bütünün hayrına” hijyen kurallarına uyum sağlayarak hareket etmesi gerektiğini hatırlatmalıyım.

Çünkü bu süreç Kova enerjisinde gerçekleşiyor ve Kova, bütünün hayrına bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Kısaca; kendimizden önce başkalarını düşünerek; disiplinli ve sorumluluk sahibi olarak “sabırlı” davranmalıyız!..

Ne kadar süre daha?

2023 Mart ortası, Nisan’a kadar. (Satün’ün Kova burcundaki transitini tamamlayana kadar)…

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040)…

Gelelim önümüzdeki sene olan, 2022 yılına…

Siz bu yılı, ani gelişen beklenmedik olaylarla kendini gösterdiği “sürprizlerin yılı” olarak karşılayabilirsiniz.

Hiç aklınıza gelmeyen, sene başında hiç düşünmediğiniz ani ve beklenmedik sürpriz olarak gelişecek olaylar bu yıla damgasını vuruyor olacak.

Bu yıla ödemeler, borçlar, kazançlarınız konusunda bazı problemlerle başlamış olabilirsiniz.

Dolayısı ile; süre gelmekte olan “maddi kriz, gelirde duraksama ve beklenmeyen durumların gelişmesiyle” yeni yıla giriyoruz.

Aslında bu yıl Dünya’nın genelinde maddi konular ve finansal sistem; ilk majör konu olarak yer alırken sizi de, sene başında “ödemeler ve borçlar” konusunda etkiliyor olacak.

Şubat’ın ilk haftasından itibaren belli başlı bazı tıkanıklıkların akmaya başlaması ile konular yumuşayacak bir süreliğine. (Mayıs’a kadar).

Dolayısı ile bu süreçte sorun olan bu konuların daha kolay üstesinden gelebilmeniz için, Şubat’ın son 3 haftası, Mart’ın tamamı ve Nisan’ın ilk 3 haftasını değerlendirmeniz yerinde olacaktır.

Sene başında Ocak ayında biraz akışta kalmak yerinde olur. Eğer tam tersi hareket ederseniz, sonucundan hiç de memnun olmadığınız bir girişime imza atmış olabilirsiniz.

Ayrıca, kesinlikle Ocak ayında “resmi imza” atmanızı gerektirecek konulara girişmeyin . En azından “ciddi imzalarınızı” Şubat’a ertelemeniz sizin menfaatinize olur.

Ocak ayını da (14.Ocak- 4.Şubat 1. Merkür retrosu-( 9) daha çok, yarım kalan işlerinizi tamamlamak için değerlendirebilirsiniz.

Eğitim çağındaysanız eğitmenlerinizle, veya yurtdışı ile ticaret yapıyorsanız yabancılarla aranızda yanlış anlaşılmadan dolayı geçmişte yaşanmış bir iletişim kazasını yeniden ele alıp düzeltme fırsatınız var bu retro sürecinde.

Ayrıca hukuksal alanda bir anlaşmazlık söz konusuysa, bu durumu da düzeltmek adına “kendinizi yeniden ifade etmek” için fırsat barındırıyor bu üç hafta…

Değerlendirebilirsiniz.

Yılın diğer Merkür retrolarında da;

2.Merkür retrosu: 10.5-3.6.2022 ( 1)Kendinizi geçmişte zarar görmüş imajınızı yenilemek ve itibarınızı geri kazanmak istiyorsanız, bu Merkür retrosunda kendinizi yeniden ifade edebilir ve hakkınızda oluşmuş olumsuz durumları düzeltebilirsiniz (bu 3 haftalık süreçte). Değerlendirin…

3.Merkür retrosu: 10.9-2.10.2022 ( 5) Eğer flört çağındaysanız, eski flörtünüzle barışmak için, hakkınızdaki yanlış düşünceleri düzeltmek için değerlendirebilirsiniz…

4.Merkür retrosu:29.12-19.1.2023 (8) Ödemeler ve borçlar konusunda ortaklarınızla aranızda geçmişte iletişim nedeniyle oluşmuş sorunları düzeltmek için, fırsat barındırıyor. Yılın son Merkür retrosunu bu şekilde değerlendirebilirsiniz…

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-BU SENENİN ŞANS ve FIRSATLARINI NEREDEN YAKALIYORSUNUZ?-

Öncelikle haftanın Perşembe günlerini genelde şansınız için değerlendirmeniz daha yerinde olur.

JÜPİTER TRANSİTLERİNİZ

Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl; şans ve fırsatları hangi alanlardan aldığımızı gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağını görürüz.

Bu seneye Jüpiter Balık burcundayken girdik.

Aslında bu yıl size şans ve fırsatlar (Jüpiter 11.) arkadaş gruplarınızdan ve sosyal çevrenizden geliyor olacak. Üye olduğunuz guruplarda size doğan şans ve fırsatların farkında olup, bunları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Bu durum sadece bir yıl etkin olacak.)

Bunlar ne gibi fırsatlar diye düşünecek olursanız eğer, 2010 Haziran ile 2011 Haziran arasını düşünün.

O zaman ne yaptınız? Neler yaşamıştınız? Benzeyen şans ve fırsatlar bu sene de karşınıza gelebilir.

Sanş konusunda duraksama zamanı ise(Jüpiter retro) bu yıl; 28.7-24.11 (arasında yaşanacaktır. Planınızı ona göre yapmanızda fayda olacaktır.

JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor. (11-10)

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir duraksama yaşanır.

Bu Jüpiter retrosu sizin önce arkadaş gruplarınızda devreye giriyor.

Kalabalık grupları girmek bu süreçte tehlikeli olabilir. Olumlu amaçlarla bir araya gelinen arkadaş gruplarınızda, muhtemelen kalabalığın çok fazla olması nedeniyle kontrolü kaybedebilirsiniz.

28.10 ile 24.11 arasında ise Jüpiter retrosu kariyer alanınıza ilerliyor. Bu da işlerinizin aşırı yoğunlaşması olarak yansıyabilir. Muhtemelen altından kalkılamayacak durumlar olabilir.

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor. (10)

Kariyer yaptığınız alanda olumlu gelişmeler olur. Terfi edebilirsiniz. Yeni iş teklifi alabilirsiniz. İşlerinizin çoğalacağı durumlar yaşayabilirsiniz. Yoğunlaşabilirsiniz.

Ancak dikkat, fazla iş verilip, terfi eder ancak “kurban’da” olabilirsiniz.

Kariyeriniz için olumlu bir dönemdir.

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor. (11)

Arkadaş gruplarınızda şans ve fırsatlar yakalanır. Birlikte spor gibi aktiviteler, doğa yürüyüşleri gibi organizasyonlarınız olabilir.

Arkadaş sayınızın artacağı süreçtir.

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.

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2022’DE VENÜS TRANSİTLERİNİZ

-İLİŞKİLERİNİZ ve PARA ile ilgili konularınız için yıl içinde değerlendirebileceğiniz günler-

(Tekrar ediyorum bu tarihler yükselen İkizler için geçerlidir.)

6.3-5.4 = 2022 (Kova-9)

Yurtdışına bir seyahat düşünüyorsanız, örneğin vize alamıyordunuz veya başka bir nedenden dolayı yurtdışına çıkamıyordunuz diyelim, bu tarihler arasında bu konuda olumlu ilişkiler kurabilir işlerinizi daha kolay yoluna koyabilirsiniz.

Siz yüksek eğitim çağındaysanız eğer; bu tarihlerde yüksek eğitiminizle ilgili konulardı daha kolay hayatınıza çekebilirsiniz. Akademisyeninizle daha destekleyen ilişkileriniz olabilir.

Düşünün bakalım bu konuda neye ihtiyacınız var? Bu tarihleri eğitiminizle ilgili değerlendirebilirsiniz…

Hukuksal alanda bir mahkemeniz var diyelim, örneğin bir mahkemeniz var, bu tarihler arasına gelirse ilişkiler yönünden desteklenebilirsiniz. Uzlaşmak daha kolay olabilir.

Siz ticaret ile ilgileniyorsunuz diyelim, bu tarihlerde ihracat, ithalat, lojistik alanında bu dönemde işleriniz, yurt dışı ile ilişkileriniz daha kolay yolunda gider.

5.4- 2.5 = 2022 (Balık-10)

Bu tarihlerde kariyeriniz yönünden olumlu ve destekleyen ilişkileriniz olabilir.

İş arıyorsanız bu tarihleri değerlendirebilirsiniz.

Kariyerinizde terfi edebilir veya zam görebilir veya olumlu destekler görebilirsiniz..

2.5- 28.5 = 2022 (Koç-11)

Arkadaşlarınızla, sosyal gruplardaki ilişkilerinizde destek gördüğünüz bir süreç olacaktır. Davetler, toplantılar için uygundur.

Ayrıca üye olduğunuz örneğin yardım ile ilgili gruplarda olumlu ve verimli ilişkiler kurabilirsiniz. Girişimleriniz için bu tarihleri değerlendirebilirsiniz…

28.5-23.6 = 2022 (Boğa-12)

Bu zaman diliminde düşmanlarınızla bile iyi ilişkiler kurarsınız. Varsa böyle bir durum bu tarihlerde anlaşmaya bakabilirsiniz.

Hastalanırsanız, iyileştirici etkiler sizden yana olur.

İç Dünyanızda, yüzleşmelerinizde de olumlu etkiler alırsınız. Kişisel gelişiminiz için olumlu bir zaman dilimi..

23.6- 18.7= 2022 (İkizler- 1)

Estetik ve imajınız için olumlu zaman dilimi.

Eğer dış görüntünüzle ilgili bir isteğiniz varsa, estetik, diş veya saç yaptırmak gibi bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

18.7 –11.8= 2022 (Yengeç-2)

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

Maddi ve manevi yönden desteklendiğiniz zaman dilimi.

Beklediğiniz paraya kavuşma zaman dilimi diyebiliriz.

11.8- 5.9=2022 (Aslan-3)

Kardeşlerinizle veya kardeş yerine koyduğunuz arkadaşlarınızla olumlu ve keyifli ilişkiler içinde olabilirsiniz.

Komşularınızla ve yakın çevrenizdekilerle keyifli ilişkiler kurabileceğiniz bir dönem.

Davet veya partileriniz için olabilir. (Maskeli ve mesafeli)

5.9 –29.9= 2022 (Başak-4)

Anne ve babanızla olan ilişkilerinizde olumlu destekler göreceğiniz zaman dilimidir.

Evinizde dekorasyon, boya badana gibi bir niyetini varsa bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz.

29.9-23.10= 2022 (Terazi-5)

AŞK!

Çocuğunuz varsa, çocuklarınızla olan ilişkilerinizde olumlu ilişkiler kurabileceğiniz bir süreç.

Flörtünüzle uyumlu bir ilişki dönemidir. Değerlendirebilirsiniz.

23.10-16.11 =2022 (Akrep-6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla ilgili olumlu ilişkiler içinde olacağınız onlardan destek görebileceğiniz zaman dilimidir.

Bürokratik işlerinizi yapabileceğiniz zaman dilimi olarak ta değerlendirebilirsiniz.

Sağlığınızla ilgili destekleyen enerjiler devrede olduğundan tedaviniz için de değerlendirebileceğiniz olumlu bir zaman dilimidir.

16.11-10.12= 2022 (Yay-7)

Eşinizle güzel ilişkiler içinde olacağınız zaman dilimidir. İkili ilişkileriniz için olumlu ve destekleyici enerjiler devrededir.

10.12. – 3.1.2023= (Oğlak- 8)

Ödemeler, borçlar konusunda kolaylıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Bu borç bankaya karşı ise bu tarihlerde yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz.

Başkalarından almanız gereken ama alamadığınız kira, borç, harçlık gibi geliriniz varsa bu tarihte bu konulardan yana değerlendirilebilir.

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-BU SENENİN ZORLUKLARI NERELERDEN GELİYOR?-

SORUMLULU ve SABIRLI DAVRANMAMIZI TALEP EDEN SATÜRN

Satürn bizim sorumluluklarımızın ne olduğu ve en çok zorlanacağımız alanı gösterir. Ancak bu süreç çok öğretici bir süreçtir.

Zorlanırken bir şeylerin üstesinden gelmeyi öğreniriz. Dolayısı ile zorluklarla baş etmekte beceri sahibi oluruz.

Bu süreç 21 Aralık 2020 de başladı ve 2023 Mart’ta bitecek.

Bu senenin zorlukları, sorunları ve problemleri ise (Satürn 9.evinizde transit ediyor), öğrenci iseniz eğer yüksek eğitim hayatınızda, yurt dışı seyahatlerinizde karşılaştığınız sorun ve engellerde, yabancılarla gerçekleştirdiğiniz ticaret işlerinizde veya hukuksal konularda yaşayacaksınız.

Örneğin mesela varsa bir mahkemeniz, muhtemelen bu sene başarılı bir sonuç alamayabilirsiniz.

Aslında bu durum 2020 Aralık sonundan itibaren başlamış ve 2023 ilkbaharına kadar sürüyor olacak. Ancak bu senenin de konusu.

SATÜRN_ Rx 4.6..2022 25* Kova (9)

Satürn bu sene 4.6.2022 ile 23.Ekim 2023 arasında retro olacak. Satürn zaten Kova burcundaki transitini (2020-2023 Nisan) “özgürlüklerimizi kısıtlayarak” gerçekleştiriyor.

Satürn’ün retro olacağı bu süreci incelediğimizde, muhtemelen kısıtlamaların daha fazla gündem olabileceğini düşünebiliriz.

Bu konularla ilgili, bazen daraldığınızı hissettiğiniz durumlar 4. Haziran-23.10.2022 arasında daha çok hissedilecektir. Her ne oluyor ve olacaksa bu süreçte, bilin ki geçici bir süre olacak.

Her karanlık gibi, onun da arkasında aydınlık olacak…

SATÜRN_SD: 23.10.2022 18*Kova (9)

23 Ekim’de Satürn retrodan çıkıp yine düz hareketine dönüyor. 23 Ekimden itibaren 2023’ün Haziran’ına kadar disiplini elden bırakmadan; sabırlı ve sorumlu davranıp (aşı, maske ve mesafeli) normalleşeceğimiz tarihe doğru ilerlemeliyiz.

Satürn düz hareketini sizin yüksek eğitim alanınızda ilerliyor.

Dolayısı ile eğitiminizin sorumluluklarını üstlenerek sabır ile disiplinli bir şekilde tamamlamanızı tavsiye ederim…

Sorumlu ve disiplinli davranmanız gerektiği bu süreç, (2023 Mart) gökyüzünün de talebi sizden…

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-2022’DE MARS TRANSİTLERİNİZ-

ACELE ETMEYİP, SABIRLI OLMALISINIZ, YOKSA MARS BAŞINIZA İŞ AÇABİLİR..

Bu seneye Mars Yay burcundayken giriyoruz. Bu Mars transiti sizin 7. eviniz olan evlilik evinizde gerçekleşiyor. Bu da evliliğiniz de veya ortaklarınızla aranızda sorunlara işaret ediyor.

Yıl içinde sorun yaşadığınız bu alanlar sık, sık değişecek.

Peki hangi zamanda ne gibi sorunlar yaşayabiliriz?

24.1.2022= Mars Oğlak burcuna geçiyor. (8)

Bu sizin ödemeleriniz ve borçlarınızla ilgili alanı gösteriyor. Dolayısı ile bu süreçte ödemeleriniz konusunda zorlanmalar veya borçlarınızda yeniden yapılandırmaya gidebilirsiniz..

6.3.2022= Mars Kova burcuna geçiyor. (9)

Yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile eğitim çağındaysanız yüksek eğitim hayatınızda problemler yaşayabilirsiniz bu süreçte.

Özellikle akademisyenlerinizle kavga etmemenizi öneririm.

Yurtdışı ile iş yapıyorsanız bu süreçte yaşanacak bazı problemleriniz olabilir.

Mahkeme gibi durumlarınız varsa, bu süreçte olacak mahkemeler aleyhinizde sonuçlanabilir.

Yabancılarla olan işleriniz bu süreçte yolunda gitmeyebilir. Agresif bir enerji olacağından kontrollü olmanızda fayda var.

Özellikle +- 18 Mart’a dikkat. Öncesinde stres daha güçlü hissedilir.

15.4.2022= Mars Balık burcuna geçiyor. (10)

Kariyer alanınızda bayağı işleri üstleneceksiniz. İşler üzerinize yığılacak olabilir. Bu durumdan dolayı da gerginlik yaşayabilirsiniz. Stresli günler olabilir bu günler…

25.5.2022= Mars Koç burcuna giriyor. (11)

Arkadaş çevrenizde hareketlenmenin olacağı günler. Bazı kavgalar bu süreçte yaşanabilir. Kontrolü olmanız gereken bir süreç.

5.6.2022= Mars Boğa urcuna geçecek. (12)

Bu süreçte enerji, içinize içinize çalışır. Kendi kendinizi yediğiniz günler olabilir. Oysa sizin dışınızda kimse böyle hissetmiyor olabilir. Bu günlerin ve enerjinin farkında olup, kendinizi fazla üzmemeniz gereken bir süreç olduğunu söylemeliyim…

20.8.2022= Mars İkizler burcuna geçiyor. (1)

Enerjik olduğunuz ve agresif olabileceğiniz günler. Patlamaya meyillisiniz bu günlerde.

Bu nedenle bu süreçte özellikle spor yapıp enerjinizi harcamanızı tavsiye ederim. Ayrıca sık, sık mutlaka hergün olacak şekilde yalın ayak toprak veya çim üzerinde yürümenizi tavsiye ederim bu süreçte.

Adeta çenenizle döveceğiniz bir dönem !!! Lütfen bu enerjinizi kontrol altına alın…

Öylesine bir enerji tüm Dünya’da hakim olmaya başlayacaktır ki, bu enerji Mart 2023’ün sonuna kadar etkili olacaktır.

Bu süreçte dilimize hakim olmalıyız.

İki düşünüp, bir konuşmak gerekir.

Aksi durumda, keskin sirke küpüne zarar olacaktır…

Mars retrosunun yaşanacağı 30.10.2022 ile 12.1.2023 tarihleri arasında lütfen kendinize hakim olun.

Siz Mars’ın İkizler burcunda hareket ettiği bu dönemi yüksek eğitim, yurtdışı, ticaret, yabancılar ve hukuksal alanda yaşıyorsunuz.

20.8.2022 ile Mart 2023’e kadar olan sürecinde, Mars sizin sağlık evinizde hareket edecek.

Sağlığınızı bu tarihler arasında iyi korumalısınız. Riskli davranışlar yapmamanızda fayda var…

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-JENERASYON GEZEGENLERI UZUN VADEDE NELERI DEĞİŞTİRİYOR-

-DEĞİŞİMLER NEREDE YAŞANIYOR?-

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak – SD:8.10.2022 26* Oğlak (8)

29.Nisan ile 8.Ekim 2022 arasında; kötücül dediğimiz uzun süreli büyük değişimlerin gezegeni olan Plüton retro oluyor.

Bu sizin için; ödemeleriniz, borçlarınız, başkaları üzerinden gelen gelirleriniz (kira, nafaka, harçlık, eşten gelen para, ortaklıklarınızdan gelen para gibi) tüm bu konularda yıkılıp ve yeniden yapılanma söz konusudur.

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Bu sene yıl genelinde NEPTÜN (+Rx) etkisini en fazla hissettiren gezegen oluyor (28.1.- 4.12.2022).

Dolayısı ile yıl içinde neredeyse yaşadığımız her konuda bir netleşememe, fluğ olan durumlar nedeniyle olayların içyüzünü anlayamama gibi bir enerji hakim olacak.

Bu durum ayrıca, tüm Dünya’da “dolandırılma, kandırılma, anlaşılamayan politikalar ve stratejilerle de” ilgili…

Hiçbir yerde netlik olmayacaktır.

Siz bu etkiyi 10.evinizden aldığınız için; çalışıyorsanız kariyer yaptığınız alandan alıyor olacaksınız. İşinizin durumu, pozisyonunuz, işinizin devamlılığı hakkında tüm yıl netleşemeyen bir durum hakim olacaktır.

Yani aslında bu etkiyi uzunca bir süredir yaşıyordunuz zaten ancak bu sene biraz daha fazla hissedecek olabilirsiniz.

Bir de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar nedeniyle bu belirsizlik özellikle 28.1- 4.12.2022 arasında kendini daha çok gösterecektir.

Her şey gibi bunun da geçici bir süre olduğunun farkında olarak hareket ederseniz, kendinizi de korumuş olursunuz…

Yani kafa karışıklığınızdan net göremeyebilir ve doğru kararlar veremeyebilirsiniz. Bu durum Nisan 2025’de değişecek…

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-BEKLENMEDİK OLAYLARIN GEZEGENİ RETRO OLUYOR-

URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa - SD: 23.1.2023 14* Boğa (12)

Sene başına retro olarak giren süprizlerin gezegeni Uranüs Ağustos sonunda tekrar retro olarak. Kaos yaratma enerjisini devreye sokuyor.

İç Dünnya’nızda yaşadığınız ani ve beklenmedik olaylar nedeniyle kişisel gelişimlerinizde büyük adımlarla ilerliyorsunuz.

Sene başında yaşadığınız bu olaylara benzer konular tekrar gündemde olabilir. Bu enerji yeni seneye 2023 başında da devam eder.

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-2022 ‘DE TUTULMALAR-

Bu sene 30.Nisan ve 25.Ekim’de yaşanacak Güneş tutulmaları; sağlığınız ile ilgili bir hastaneye yatışı gerektirebilir. Belki bildiğiniz ancak bir süreliğine ötelediğiniz bir durum için bu tutulmalar artık bunun zamanı geldiğini ve sağlığınız için bir adım atma fırsatları yaratabilir veya sizi buna zorlayabilir.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yapmanız gereken yeni bir başlangıç olduğunu bilin)

30.Nisan Güneş tutulması 10 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (12)

Sağlığınız ile ilgili bir hastaneye yatışı gerektirebilir. Belki bildiğiniz ancak bir süreliğine ötelediğiniz bir durum için bu tutulmalar artık bunun zamanı geldiğini ve sağlığınız için bir adım atma fırsatları yaratabilir veya sizi buna zorlayabilir.

Her ne şekilde hayatınıza yansıyacak ise, bunun yapmanız gereken yeni bir başlangıç olduğunu bilin)

16.Mayıs Ay tutulması 25 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (6)

Sağlığınız ile ilgili, iş yeriniz ile ilgili, bürokrasi ile ilgili artık netleşen ve sonuçlanan konuları gündeme getirecektir.

Sağlık sorununuzun ne olduğunu öğrenirsiniz.

Sağlık nedeniyle bir iş sonlandırılabilir.

Bürokraside takılıp kalmış bazı işleriniz bu tutulmaların itici güç olan enerjisi ile sonuçlanabilir.

Bazı iş arkadaşlarınızla yollarınız ayrılabilir.

Sürüncemede kalan ne varsa bu tutulmalar ile bir neticeye bağlanır (takip eden altı ay içinde)…

25.Ekim’de Güneş tutulması 2 derece Akrep burcunda gerçekleşiyor. (6)

İş yerinizde iş arkadaşlarınızla çalıştığınız ortamda sağlığınız için bazı yeni kararlar alınıp, sağlıklı yaşam adına atılacak yeni adımlarınız olabilir.

Zaten sağlığınıza kavuşmak istiyorsanız, bir şeyleri bitirip, yeni başlangıçlar yapmalısınız. Bu yıl ki tutulmalar da sizin için sağlık konularıyla ilgilidir.

8 Kasım Ay tutulması 16 derece Boğa burcunda gerçekleşiyor. (12)

Hastanede bir takım teşhişler yaptırabilirsiniz.

Tedavi için test sonuçları alınabilir.

Ruhsal olarak ta, kendi kendinize kalıp bir süre izole yaşamak isteyebilirsiniz.

Sürüncemede kalan ne varsa bu tutulmalar ile bir neticeye bağlanır (takip eden altı ay içinde)…

Tüm bunların farkında olup, bu seneyi nasıl geçirmek istediğinizi iyice düşünün. Hayatınızda ne olmasını istiyorsunuz. Sorunlarınız ne? Süresi ne? Ne yapmanız gerekiyor?

Bu farkındalıklar ile hayatınıza yön vermenizi dilerim…

İyi seneler dilerim…

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Kişisel haritalarınız ve sorularınız için whatsapp 0531 258 51 28 den yazabilirsiniz…

http://www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

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