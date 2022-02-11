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‘YAKUT’ YARDIMA KOŞMAK İÇİN HER AN GÖREVE HAZIR

Yüreğir Belediyesi’nin olası afetlere hazırlıklı olmak, can ve mal kaybını önlemek amacıyla kurduğu Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tatbikatta göz doldurdu.

11 Şubat 2022 Cuma 13:37
‘YAKUT’ YARDIMA KOŞMAK İÇİN HER AN GÖREVE HAZIR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Adana Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü, kentte meydana gelebilecek depreme müdahale çalışmasında görev alacak grupları sahada denemek, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak amacıyla deprem tatbikatı yaptı.

Yaklaşık 300 personelin katıldığı tatbikatta, deprem sırasında ve sonrasında yaşanabilecek olaylara müdahaleler önceden planlanan senaryo dahilinde gerçekleştirildi. Tatbikata Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT) da katıldı. 20 kişiden oluşan ekip, depremden yaralı kurtarma senaryosunun gerçekleştirildiği tatbikatta izleyenlerden tam not aldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in talimatıyla kurulan, aralarında psikolog, hemşire, sosyal yardım uzmanı, inşaat ve jeoloji mühendisi ile harita teknikeri de bulunan Yüreğir Arama Kurtarma Timi, deprem, sel, orman yangını, trafik kazası, boğulma ve yangın gibi doğal ve insan kaynaklı afetlere müdahale edebilecek şekilde eğitimlerine devam ediyor.

Tatbikatta gösterdikleri performans nedeniyle ekipleri kutlayan Başkan Kocaispir, Adana’da ilk defa bir ilçe belediyesinin arama kurtarma timi oluşturduğunu belirterek, YAKUT’un olası afetlere müdahale etmeye her an hazır durumda olduğunu söyledi.

Başkan Kocaispir, “Arkadaşlarımız sıkı bir eğitimden geçti. Eğitimleri düzenli olarak devam ediyor, tatbikatlara katılıyorlar. İnşallah ihtiyaç olmaz ama olursa her türlü sıkıntıda Yüreğir Belediyesi olarak mesafe gözetmeksizin destek olmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Adana Afet Ve Acil Durum Arama Ve Kurtarma Birlik MüdürlüğüYüreğir BelediyesiYakut
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