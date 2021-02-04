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Van- Bahçesaray yolunda, facianın yıl dönümünde jandarmadan çığ nöbeti

Van- Bahçesaray kara yolu, geçen yıl 4- 5 Şubat'ta meydana gelen, 42 kişinin şehit olduğu, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasının ardından 22 Aralık'tan beri çığ riski nedeniyle belirli saatlerde trafiğe kapatılıyor. Jandarma ekipleri, her gün saat 14.00'ten sonra güvenlik gerekçesiyle kapatılan yolda gerekli önlemleri alıp, çığ nöbeti tutuyor. Çığ şehitleri için kara yolunda şehitlik mescidi ve çeşmesi de yapıldı. Şehitler, yarın çeşme önünde düzenlenecek törenle facianın 1'inci yıl dönümünde anılacak.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:23
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Van- Bahçesaray yolunda, facianın yıl dönümünde jandarmadan çığ nöbeti

VAN - Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldı. Facianın ardından kara yolu, 22 Aralık'tan beri günün belirli saatlerinde çığ riski nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Van- Bahçesaray yolu güzergahında bulunan Kayaboğazı'nda görevli jandarma ekipleri, haftanın 7 günü saat 14.00'ten sonra araç geçişlerine izin verilmeyen bölgede güvenlik önlemi alıp, çığ nöbeti tutuyor. Ekipler, kontrollü geçişlerin yapıldığı saatlerde ise sürücülere çığ riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.

KARA YOLUNDA ŞEHİTLİK MESCİDİ VE ÇEŞMESİ 

Van- Bahçesaray yolunda, Kayaboğazı Jandarma Karakolu yakınında çığ şehitlerinin anısına  şehitlik mescidi ve çeşmesi yapıldı. Facianın yıl dönümü dolayısıyla şehitler için yarın çeşme önünde anma programı düzenlenecek. Şehitler için dualar okunduktan sonra anma programı, Çatak ilçesindeki Merkez Camisi'nde devam edecek.

Öte yandan günün belirli saatlerinde, çığ riskine karşı kapatılan kara yoluna, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 'Yol olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapandı' bariyeri bırakıldı. Karayolları ekipleri, yolda karla mücadele çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van Bahçesaray YoluFacianın Yıl DönümüJandarmaçığ Nöbeti
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