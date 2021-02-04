Van- Bahçesaray yolunda, facianın yıl dönümünde jandarmadan çığ nöbeti

VAN - Van- Bahçesaray yolundaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde, geçen yıl ilki 4 Şubat, ikincisi ise 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde 11'i asker 42 kişi şehit oldu, 84 kişi de kar yığınından yaralı olarak kurtarıldı. Facianın ardından kara yolu, 22 Aralık'tan beri günün belirli saatlerinde çığ riski nedeniyle trafiğe kapatılıyor. Van- Bahçesaray yolu güzergahında bulunan Kayaboğazı'nda görevli jandarma ekipleri, haftanın 7 günü saat 14.00'ten sonra araç geçişlerine izin verilmeyen bölgede güvenlik önlemi alıp, çığ nöbeti tutuyor. Ekipler, kontrollü geçişlerin yapıldığı saatlerde ise sürücülere çığ riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuyor.



KARA YOLUNDA ŞEHİTLİK MESCİDİ VE ÇEŞMESİ



Van- Bahçesaray yolunda, Kayaboğazı Jandarma Karakolu yakınında çığ şehitlerinin anısına şehitlik mescidi ve çeşmesi yapıldı. Facianın yıl dönümü dolayısıyla şehitler için yarın çeşme önünde anma programı düzenlenecek. Şehitler için dualar okunduktan sonra anma programı, Çatak ilçesindeki Merkez Camisi'nde devam edecek.



Öte yandan günün belirli saatlerinde, çığ riskine karşı kapatılan kara yoluna, Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 'Yol olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle ulaşıma kapandı' bariyeri bırakıldı. Karayolları ekipleri, yolda karla mücadele çalışmalarını ise aralıksız sürdürüyor.