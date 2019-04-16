Türkiye'den Notre Dame mesajı

(DHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili, “Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.” dedi. Bakan Çavuşoğlu da, “Yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle;

“Fransa’nın Paris şehrinde çıkan yangın haberini büyük bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Notre Dame Katedrali, yalnızca Fransa’nın sembolü değil, insanlığın ortak mirasının bir parçasıdır.”

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ÜZÜNTÜYLE İZLEDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris’teki Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangını büyük üzüntüyle izlediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

“Paris’teki Notre Dame Katedrali’ndeki yangını büyük üzüntüyle izliyoruz. Dünya Mirası’na ait bu mimari şaheserin tahrip olması tüm insanlık için büyük bir felaket."