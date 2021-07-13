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'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu

13 Temmuz 2021 Salı 10:50
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'Tosuncuk'un avukatları: Müvekkilimiz kendi isteğiyle teslim oldu

BURSA - Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırıp, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken, Brezilya’da Türk Konsolosluğu’na teslim olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş, müvekkillerinin kendi isteğiyle teslim olduğunu belirtti.

'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, video yayınladıktan sonra Brezilya’nın Sao Paulo kentindeki Türk Konsolosluğu’na giderek, teslim oldu. İade süreci başlayan Aydın, 3 Temmuz’da Türkiye’ye getirildi. 4 günlük gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

'MÜVEKKİLİMİZ MAĞDURLARIN ZARARLARINI GİDERMEK İÇİN TESLİM OLDU'

Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra da hakkında çıkan haberler üzerine avukatları Şehmus Uluç ile Fatih Kuş, açıklama yaparak, haberlerin bir kısmını yalanladı. Özellikle Aydın’ın, ailesinin baskısıyla teslim olduğu iddiasına değinen avukatlar, şunları kaydetti: 

“Basında müvekkilimiz hakkında ailesinin baskısıyla teslim olduğu şeklinde haberler yer alsa da bu gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilimiz, tüm mağdurların zararını giderebilmek adına uzun süre yurt dışında kalmış ancak hakkında çıkan yakalama kararı nedeniyle bu amacını gerçekleştirememiş, şirketlere ait mal varlığıyla zararları giderebilmek adına dönüş kararı almış ve teslim olmuştur. Bu kararı almasında hiç kimsenin etkisi ya da baskısı olmamış, tamamıyla kendi hür iradesiyle hareket etmiştir. Yine basında yer alan 'Mehmet Aydın’ın Brezilya yetkili makamları tarafından sınır dışı edileceğini öğrendikten sonra teslim olduğu, bu tesliminin aldatmacadan ibaret olduğu' şeklindeki haberler de gerçek dışıdır. Zira müvekkil Brezilya’da kayıt dışı olarak kalmış ve Brezilya Devleti ile herhangi bir resmi ilişkisi olmamıştır. Brezilya Devleti müvekkilin kendi ülkelerinde olduğunu ancak Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmasından sonra öğrenmiştir. Basında ve yetkili makamlar nezdinde, müvekkilin, hakkında yakalama kararı çıkacağını öğrendikten sonra yurt dışına çıkış yaptığı iddia edilmişse de müvekkil, hakkında yakalama kararı çıkmadan ve oyun sistemi durdurulmadan yaklaşık iki ay önce yurt dışında bulunan şirketlerinin iş/işlemleri için gitmiş ancak dönemeden hakkında yakalama kararı çıktığını öğrenmiştir. Müvekkil de müştekilerin zararlarını giderebilmek adına ülkeye dönüş yapmamıştır. Basında gerçeği yansıtmayan, müvekkili yıpratmaya yönelik ve küçük düşürücü birden çok gerçek dışı haber yapılması, yargılamanın devam etmesi, dava konusuyla alakalı birçok mağdurun olması ve konunun toplum nezdinde ciddi boyutta hassasiyet barındırması nedenleriyle hem yargılama sürecine hem de mağdurlara zarar vermektedir. Tüm açıklanan nedenlerle sayın basın mensuplarından bilgi paylaşımı konusunda hassasiyet göstermelerini rica ederiz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tosuncukçiftlik Bank
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