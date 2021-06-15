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TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı

15 Haziran 2021 Salı 14:15
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TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri aşı kartı ile ziyaretçi alımı uygulaması başladı.

TBMM'de, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yeni bir uygulama başladı. Buna göre; Genel Kurul'un çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri TBMM'ye ziyaretçi girişlerinde 'aşı kartı' zorunluluğu getirildi. İki doz aşı olup, aşı kartına sahip olanlar HES kodu ile TBMM'ye giriş yapabilecek. TBMM Başkanlığı'nın yeni aldığı karar bugün başladı. Meclis'e randevulu olarak gelen ziyaretçiler, Meclis Dikmen Kapı ziyaretçi girişinde kontrol edildi. Vatandaşların önce HES kodu, ardından da e-nabız üzerinden iki doz aşı olduklarına dair oluşan aşı kartlarına bakıldı. Aşı kartı olan vatandaşlar Meclis'e alındı. Aşı kartı olmayanlar ise geri gönderilerek, pazartesi ve cuma günleri ziyaretçi olarak Meclis'e gelebilecekleri bilgisi verildi.

DHA

Son Güncelleme: 15.06.2021 14:20
Anahtar Kelimeler:
Aşı KartıTBMM
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