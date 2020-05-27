Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
YHT seferleri yarın başlıyor
YHT seferleri yarın başlıyor
Sağlık Bakanlığı tedbirleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı tedbirleri açıkladı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
1 ton naylon kül oldu
1 ton naylon kül oldu
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuklar görüntülendi
Bingöl'de nesli tükenme tehlikesi altındaki...
İş fırsatları için hemen tıkla!

STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı

27 Mayıs 2020 Çarşamba 18:22
0 Okunma
STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı

İSTANBUL. -  Kısa adı STK olan T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Gözlem Engelli Bakım Merkezi Başkanı Necat Mehmet Kansu’ya görevi başında makamında haince menfi saldırı yapılmıştır.

Sebebi bilinmeyen bir saldırıyı gerçekleştiren Y.E küfürlü yumruklamıştır. Saldırı esnasında personeller dahil müdahale etmediği aşikardır. Saldırıyı yapanlar kişi ve kişilere gerekli işlemler uygulanacaktır.

STK İLÇE SORUMLU BAŞKANI

ENGELLİLER KOMİSYON BAŞKANI

ARAŞTIRMACI YAZAR ULUSAL ŞAİR HALK SANATÇISI

NECAT MEHMET KANSU / İNCEKALEM        

Önce Vatan Gazetesi

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nihat İlikçioğluSTK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanına Hain Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
Terör örgütü PKK'nın, DEAŞ ve Taliban yöntemi taklidi
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Hakkı Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
YHT seferleri başlıyor!
YHT seferleri başlıyor!
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
Manisa'da, tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 15 yaralı
MSB: Hakkari'de, 2 tanksavar füzesi imha edildi
MSB: Hakkari'de, 2 tanksavar füzesi imha edildi
BAŞKAN MENGENE’DEN RAMAZAN BAYRAM MESAJI
BAŞKAN MENGENE’DEN RAMAZAN BAYRAM MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin bayramını kutladı
Çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular
Çocukların istekleri gerçek oldu; babalarına kavuştular

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı