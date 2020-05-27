STK İlçe Başkanı Engelliler Komisyon Başkanı'na hain saldırı

İSTANBUL. - Kısa adı STK olan T.C İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü İstanbul Büyükçekmece Gözlem Engelli Bakım Merkezi Başkanı Necat Mehmet Kansu’ya görevi başında makamında haince menfi saldırı yapılmıştır.
Sebebi bilinmeyen bir saldırıyı gerçekleştiren Y.E küfürlü yumruklamıştır. Saldırı esnasında personeller dahil müdahale etmediği aşikardır. Saldırıyı yapanlar kişi ve kişilere gerekli işlemler uygulanacaktır.
STK İLÇE SORUMLU BAŞKANI
ENGELLİLER KOMİSYON BAŞKANI
ARAŞTIRMACI YAZAR ULUSAL ŞAİR HALK SANATÇISI
NECAT MEHMET KANSU / İNCEKALEM
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Nihat İlikcioğlu
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Önce Vatan Gazetesi