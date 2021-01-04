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Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 12:15
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Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında; yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait, 5 Adet RPG-7 antitank mühimmatı, 1 ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60'lık havan namlusu, 6 adet 60'lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, 1500 adet 7.62 Ak-47 mühimmatı, 1300 adet uçaksavar mühimmatı, 1400 adet  PKM Bixi mühimmatı, 2 adet Ak-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam  malzemesi ele geçirildi. Bölgede operasyon devam ediyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıŞırnakMühimmat
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