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Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

TÜRKİYE'ye  yasa dışı yollardan giren ve polisin yaptığı çalışmalarda yakalanan Afgan uyruklu 178 düzensiz göçmen, sınır dışı edilerek İstanbul Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine gönderildi.

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:20
Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi

İSTANBUL, ( DHA)

Türkiye genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik polisin denetimleri sürerken, denetimlerde yakalanan kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları da devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da yakalanan ve 2 gün önce Yalova'da kamyonetten atlayarak kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin de olduğu 178 Afgan, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, jandarma eşliğinde gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. D Terminali'ne alınan göçmenler, polis ve jandarma ekiplerince güvenlik noktasından geçirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan Afgan göçmenler, saat 02.00'de Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla Kabil'e gönderildi. (DHA)

DHA

Son Güncelleme: 08.06.2022 18:21
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Sınır Dışı Edilen 178 AfganUçakla ülkelerine Gönderildiönce Vatan
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