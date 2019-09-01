Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Rize'de kaybolan 6 kişi aranıyor
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
HARBİYE’DE MURAT DALKILIÇ RÜZGARI ESTİ
İş fırsatları için hemen tıkla!

Sezonun ilk avından döndüler

Balıkçılar sezonun ilk avından döndü

Sezonun ilk avından döndüler

Balıkçılar sezonun ilk avından döndü

01 Eylül 2019 Pazar 12:21
7 Okunma
Sezonun ilk avından döndüler

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'da balık avı sezonunun başlaması üzerine akşam saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçılar, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Haldeki ilk mezatı Vali Yerlikaya yaptı. 

Balık avı sezonunun başlaması üzerine akşam saatlerinde 'Vira Bismillah' diyerek Marmara Denizi'ne açılıp sezonun ilk avından dönen balıkçıları, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karşıladı. Haldeki ilk mezatı Vali Yerlikaya yaptı. 

Balık av yasağının dün akşam itibariyle sona ermesi üzerine tekneleriyle sezonun ilk avı için denize açılan balıkçılar, sabaha karşı geri döndü. Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali, avdan dönen balıkçı teknelerinin duraklarından biriydi. Teknelerin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte halde bekleyen esnaf, alışveriş için birbirleriyle yarıştı. Sezonun ilk avından dönen balıkçıları bekleyenler arasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da vardı. Vali Yerlikaya, halde karşıladığı balıkçılara bolluk dileğinde bulundu.

"MEZATI AÇIYORUM, HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Sezonun ilk mezatını da yapan Yerlikaya, "Dün Cumhurbaşkanımız 'Vira Bismillah' dedi, dualarla uğurladı. Biz de şafak vakti geldik, ilk mezatı açıyoruz. Marmara'nın kurusu istavrit sizi çok özlemiş, İstanbulluları çok özlemiş. Mezatı açıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. Balıkçılarla istişare ettiğini söyleyen Yerlikaya, istavritin kasasını 30 Türk Lirası olarak belirledi.

Mezatın ardından dua edildi ve esnaf sezonun ilk alışverişi için pazarlığa koyuldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkçılarSezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıran- 2 Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist yakalandı
Kıran- 2 Operasyonu'nda 2 PKK'lı terörist yakalandı
Dışişleri’nden 'Dorian kasırgası' uyarısı
Dışişleri’nden 'Dorian kasırgası' uyarısı
Antalya Sağlık Müdürlüğü, korkunç iddiayı yalanladı
Antalya Sağlık Müdürlüğü, korkunç iddiayı yalanladı
Poşetle boğulan ABD’li üst düzey bürokrat çıktı
Poşetle boğulan ABD’li üst düzey bürokrat çıktı
Türkiye'de bir ilk!
Türkiye'de bir ilk!
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de 4.0 büyüklüğünde deprem
30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı Kutlu Olsun
30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. Yılı Kutlu Olsun
Irak kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Irak kuzeyinde PKK'ya ağır darbe
Sivas'ta HES kanalı patladı
Sivas'ta HES kanalı patladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans