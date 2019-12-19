Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
110695
ALTIN
281.355
DOLAR
5.9356
STERLİN
7.7700
EURO
6.6047
Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı
Galatasaray'da Ryan Babel takımla çalıştı
Okullarda ‘virüs’ uyarısı
Okullarda ‘virüs’ uyarısı
Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan'ın devre arası gitmeleri zor
Rıza Çalımbay: Emre ve Mert...
Merdiven altı estetik yüz anatomisini bozabilir
Merdiven altı estetik yüz anatomisini...
Bakanlıktan Google açıklaması
Bakanlıktan Google açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.

Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir. 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir" denildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:19
8 Okunma
Ruam hastalığı tespit edilen 81 at itlaf edildi

İSTANBUL - Büyükada'da kazılan iki çukurla ilgili tartışma sürerken Adalar Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı.

"RUAM HASTALIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

Açıklamada, "İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir. Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz

tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir" denildi.

"81 AT İTLAF EDİLMİŞTİR"

Kaymakamlığın açıklaması şöyle devam etti: "At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının

tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf

edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir. İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ruam HastalığıAtAdalar Kaymakamlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siber tehdit karşısında organizasyonumuzu oluşturduk
Siber tehdit karşısında organizasyonumuzu oluşturduk
MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Yılbaşı öncesi uyuşturucu satıcılarına büyük darbe
Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu
Uludağ'da iki dağcıyı arama çalışmalarında ceset bulundu
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı: Kosova uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı
Varto'da görevden alınan HDP'lilere terör gözaltısı
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans