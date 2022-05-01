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Pençe-Kilit Operasyonu'nda uzman çavuş şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı'nın şehit olduğu açıklandı.

01 Mayıs 2022 Pazar 12:56
Pençe-Kilit Operasyonu'nda uzman çavuş şehit oldu

ANKARA

MSB'den yapılan yazılı açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 30 Nisan 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mümin Çarkcı teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 30 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma BakanlığıMSBPençeKilitEYPOperasyon
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