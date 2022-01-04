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Orman yangınlarıyla mücadelede hedef 100 bin gönüllü

04 Ocak 2022 Salı 14:38
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Orman yangınlarıyla mücadelede hedef 100 bin gönüllü

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) her yıl orman yangını gönüllüsü olmak isteyen binlerce vatandaşa eğitim vermeye devam ediyor. 2022 yılı yangın sezonu için gönüllü eğitimlerine başlayan OGM, yurdun dört bir yanındaki orman teşkilatı ekipleri ile yangınlarla mücadele etmek isteyen vatandaşları eğitiyor. 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 25 bin gönüllüye ulaşan OGM, mayıs sonuna kadar bu sayıyı 100 bine çıkarmayı hedefliyor.


 

Her yıl yaşanan binlerce orman yangını ile mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü, bu mücadelesinde gönüllü yangın ekiplerinin de büyük desteğini alıyor. OGM’nin Türkiye genelindeki 30 bölge müdürlüğünde 2021 yılı itibari ile başlayan gönüllü eğitimlerinde, orman yangınları genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar, iş güvenliği konuları başta olmak üzere verilen teorik eğitimler aynı zamanda tatbikatlar ile uygulamalı olarak da gerçekleştiriliyor. Eğitimler sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan gönüllülere katılım sertifikaları takdim ediliyor. Bölge müdürlükleri bünyesinde yürütülen eğitimler, mayıs ayına kadar devam edecek. 


 

‘GÖNÜLLÜ VATANDAŞLARIN DESTEKLERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ’


 

Şu an 23 bin 751 yangın söndürme gönüllüsü olduğunu açıklayan OGM Müdürü Bekir Karacabey, bu rakamı mayıs ayına kadar 100 bin gönüllüye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. Binlerce Orman Teşkilatı görevlisinin her yıl yangınlarla canları pahasına mücadele ettiklerini belirten Karacabey, “Amacımız, orman varlığımızı gelecek nesillere taşıyabilmek için halkımızı yangınlar konusunda bilinçlendirmek. Aynı şekilde orman yangınları ile mücadelede de teşkilatımıza destek olmalarını sağlamak. Bu noktada gönüllü vatandaşlarımızın destekleri bizim için çok kıymetli. OGM olarak gönüllülerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Orman Yangınlarıyla Mücadele100 Bin Gönüllü
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